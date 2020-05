Mostaza Merlo: "A River lo dirigía un militar"

Reinaldo "Mostaza" Merlo tiene un lugar grande en la historia de River por su pasado como futbolista ya que es el tercer futbolista con más partidos en el club. De hecho, es la única camiseta que vistió. Este martes, en vísperas de su cumpleaños número 70, le brindó una entrevista exclusiva a TNT Sports. Allí, dejó una fuerte revelación del "Millonario" durante la dictadura militar (1976-83) cuando fue consultado por las salidas de los ídolos. "Cuando se tuvieron que ir Labruna, JJ López y el Beto Alonso, River era dirigido por un militar, al club lo dirigía Lacoste. Lacoste le decía a Aragón lo que tenía que hacer. Era así", sentenció. Por entonces, el presidente del club era Rafael Aragón Cabrera.

"Incluso, una vez el Pato Fillol había pedido una plata y él lo llamó y le dijo que no tenía que pedir eso. Lo llamó a la oficina de él en la Marina. El Pato se puso firme y le dijo que no, que tenía que ganar esa cifra. Bueno, él manejaba el club", agregó Mostaza Merlo, exentrenador de Colón.

Carlos Alberto Lacoste fue un militar que pertenecía a la Armada de la República Argentina y fue Presidente de facto interino durante 11 días de diciembre en 1981. "Él quería que nos vayamos del club, yo pensé que en el '81 u '82 iba a quedar libre. Pero no fue así, a River lo manejaba Lacoste. Él viajaba en el avión con nosotros, pero no nos saludaba. No nos quería. Nunca supimos por qué, pero no nos quería", indicó Mostaza Merlo.

image.png Mostaza Merlo reveló que River en su paso como jugador era dirigido por un militar.

"Yo creo que en ese momento la gente no lo sabía, no se podía hablar en ese momento. Él manejaba el club y el Beto se tuvo que ir. Después volvió. El Negro JJ se fue, Labruna se tuvo que ir también... Él manejaba todo", completó Mostaza Merlo.