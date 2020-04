Moziman: "La clave está en respetar las indicaciones"

El ex jugador de Atlético del Rosario llevó el rugby a las cárceles en España.

El parate en la actividad deportiva, ha servido para conocer la gran cantidad de santafesinos que se encuentran en el exterior trabajando en diferentes disciplinas. Algunos como jugadores y otros como entrenadores.

La pandemia de coronavirus provocó una cuarentena obligada en todo el mundo. Las actividades deportivas se paralizaron en España, como en casi toda Europa. Un santafesino vive en Santander y desde allí nos contará el momento que está pasando, y su historial como deportista.

"Aquí en España esta situación la estoy pasando como casi todo el mundo encerrado en nuestras casas. En mi caso con mi mujer y mis cuatro hijos, ya llevamos más de veinte encerrados. En mi caso, algunos días antes de que se decretara el estado de alarma estuve en cama con un estado gripal normal, osea que llevo mucho encerrado, por lo que se pasa bastante aburrido, y busco hacer cosas para pasar el tiempo" expresó Tristán Moziman a UNO Santa Fe desde España.

El rugbier surgido de Santa Fe Rugby relató que "hay mucha incertidumbre en todo, sobre todo por ver que va a pasar cuando de termine todo esto. La incertidumbre en cuanto a lo económico, lo laboral, en cuanto al torneo de rugby. Son muchas cosas las que están en el aire y la verdad que estar así es algo incómodo por lo menos para mi".

"En España, durante el mes de febrero ya comencé a sentir hablar de lo que estaba pasando en China e Italia. No éramos conscientes que podía llegar de la forma que llegó a España. Luego, pasó que el 8M, por el día de la mujer, hubo manifestaciones en toda España. Y dicen que ahí fue el detonando para que la curva empezara a dispararse para arribar. Una semana después cerraron todo, y comenzó a venir lo peor", manifestó el santafesino que ahora vive en Santander.

El ex jugador de Atlético del Rosario contó que "las indicaciones que ha dado el gobierno son muy claras y muy fáciles de acatar, que es quedarse encerrado en casa, y bien aislado. Cuanto más respetemos la consigna menos riesgo de transmitir el virus hay en la sociedad, y es la manera que los hospitales no colapsen. En el club seguimos las indicaciones que nos dieron las autoridades, y de allí llevarlo la mejor manera posible. Los hábitos en las casas también se han modificado, pero la clave es la paciencia y respetar las consignas".

742020 f002 chucho moziman rugby españa.jpg Actualmente es el head coach del Aldro Energía Independiente Rugby Club.

Su arribo a tierras españolas

"En España ya llevo mucho tiempo, en el 2002 vine como jugador al Independiente de Santander. En principio era por dos años, pero me terminé quedando y ya llevo dieciocho años. Estuve cinco ó seis años como jugador, y después pasé como entrenador, y llevo cumpliendo esta función doce temporadas" sostuvo Chucho Moziman desde tierras españolas.

Contó su historia vinculada al deporte de la pelota ovalada en la que enumeró que "como jugador empecé muy chico en La Salle Jobson, iba al colegio, y a partir de ahí jugué en Cabaña Leiva hasta el 86 que es cuando se desprende y se arma Santa Fe Rugby con la mayoría de mis amigos. Hasta el año 93 jugué en las divisiones formativas de SFRC, y cuando terminé el colegio decidí ir a estudiar fisioterapia y kinesiología a Rosario, y aproveché para jugar hasta el año 2002 en Atlético del Rosario. Tuve un año jugando en Italia, pero después ya me vine a España y acá sigo".

"En Argentina tuve la suerte como jugador en mi etapa juvenil tuve la posibilidad de ir al Veco Villegas en el año 91, no debuté en primera, ya que con 18 años me fui a Rosario. En Plaza jugué en el torneo de la URBA, en una época muy buena del club, con un plantel que tenía muchos Pumas, y con la suerte de haber podido salir campeón. Primero en el 96, y en el 2000", destacó el ex rugbier del Plaza Jewell rosarino.

742020 f003 chucho moziman rugby españa.jpg El ex jugador de Atlético del Rosario llevó el rugby a las cárceles en España.

Rugby en la penitenciaría

En 2018 puso en marcha Espartanos Rugby en España, sobre lo cual comentó que "Venía observando todo lo que era el trabajo de los Espartanos en Argentina, y era algo que me parecía espectacular. Entonces hace unos cuatro años comencé a hacer las gestiones para conseguir los permisos para poder llevar adelante el proyecto. Me llevó dos años conseguir los permisos, hasta que pudimos comenzar a dar rugby en la cárcel de El Dueso en Cantabria, en un pueblito que se llama Santoña".

"El penal ese cuenta con una estructura para hacer deportes muy grande, y nos viene muy bien, porque tenemos una cancha de rugby real, con hierva natural, lo cual es muy importante. Un proyecto que arrancó con cero jugador, que nadie conocía nada, y llegamos a ser unos sesenta jugadores. Ahora está parado por el tema coronavirus, pero apenas pase volveremos a trabajar y retomar el rugby dentro de la penitenciaria" comentó Chucho Moziman, head coach del Independiente Rugby Club, y mentor del rugby en las cárceles.