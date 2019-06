Fotos: Prensa ASB

Este fin de semana se realizó en el Roque Otrino la Clínica Reválida 2020 con la presencia de un gran número de entrenadores de la ciudad, región y zona de influencia. Indudablemente la atracción estuvo en la disertación de Sergio Santos Hernández, actual entrenador de la Selección Argentina.

En un alto de sus tareas tuvo tiempo para charlar con la prensa y en el inicio reafirmó que "empezamos la preparación para el Mundial el 18 de julio en Bahía Blanca, posiblemente con 14 jugadores y un par de sparrings, pero de ese número saldrán los 12, antes se hacían preselecciones más largas, acá empezamos a trabajar como si fuéramos a competir al otro día".

Y más adelante, acotó: "En Bahía Blanca tendremos el día del hincha pero jugaremos entre nosotros, después cuando volvamos a Buenos Aires hay pautados dos juegos amistosos, todavía sin estadios. Después partimos al Panamericano con un grupo, antes de encarar la gira por Francia, Japón y China antes de arrancar el Mundial".

Hernández fue uno de los disertantes en la Clínica Reválida 2020

La cita ecuménica de China volverá a tener 32 países y en este sentido, el actual conductor de la Selección Argentina disparó: "El formato es raro, con 8 zonas de 4, vamos a ver que pasa, en las ventanas no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, tuvimos que aprender a jugarlas sobre la marcha, esto es una competencia diferente a la Liga, tenés que estar todas las noches enfocado como si fuera la final del mundo, una noche mala te puede dejar afuera de todo, si te van a ganar que te ganen porque son mejores, no hay que perder partidos por no dejar todo en la cancha".

Oveja está al frente de un plantel renovado que se encontrará con las mejores potencias. En este sentido recordó que "hay un grupo de jóvenes que viene de Toronto 2015 en los Panamericanos, aquella vez con 20 años de promedio como Campazzo, Laprovíttola, Delía, Deck, Redivo, Fjellerup, Mata también estuvo, el capitán Scola y lo hicieron bien, después en la Americup 2017 jugamos muy bien, en las ventanas el equipo con cambio de plantel siempre mantuvo una identidad y clasificó dos partidos antes al Mundial, eso que parecía que había un agujero negro después de la Generación Dorada no se notó tanto, es posible que en el Mundial se note pero intentaremos que no se note tanto".

En otro tramo de la charla Hernández hizo referencia al momento que atraviesa Nicolás Laprovíttola, recientemente distinguido como el MVP de la Liga ACB de España. Al respecto agregó: "El otro día veía un momento del playoffs con Barcelona y los tres mejores defensores se turnaban para marcarlo, tiene un presente que cualquier jugador soñaría vivir, al igual que Facundo (Campazzo), es uno de los mejores bases de Europa en un equipo que siempre exije como es Real Madrid".

Antes de su despedida, el bahiense no evitó dar su pensamiento respecto a la Liga Nacional, al expresar que "estamos ahora en la mejor parte que son los playoffs pero igual hay que ver que es lo que está pasando que la gente no va a los estadios, soy entrenador ni siquiera sabría decir que habría que hacer, sería partidario que haya menos equipos, los históricos 16 eran ideales, apoyo lo que diga la dirigencia y siempre que pueda dar una mano la daré, todo tiene que ver con todo, incluso para las formativas, no se puede tener más competencia que la que se puede abarcar, hay chicos de clubes profesionales que con 15 años no pueden ir al colegio, por tanta competencia; tiene que tener tiempo para estudiar, ser chico, entrenar y por último la competenica, es mejor tener 30 partidos en el año y que no tenga que perder horas de estudio".