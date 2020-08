Murray: "Ya me perdí muchos Grand Slams, jugaré el US Open"

Cada vez son más los tenistas que están renunciando a jugar el US Open o que expresan sus dudas por la pandemia del COVID-19. Después de la renuncia de Asleigh Barty, la número 1 del mundo, hace unos días, este domingo ha sido Kyrgios quien ha anunciado que tampoco participará. Y Alexander Zverev, que está entrenando en pista rápida, ha reconocido que es "un poco locura jugarlo ahora". Sin embargo, Andy Murray ya ha anunciado que asume los riesgos y que participará.

El escocés, que ayer advertía de que probablemente algún tenista se salte las normas de protocolo y que esperaba una sanción "severa", planea jugarlo y ha reconocido que está "dispuesto a arriesgarse" después de haberse perdido muchos partidos en los últimos años por una lesión que estuvo a punto de retirarle de las pistas. De hecho, en el Abierto de Australia de 2019 llegó a confesar que quizá era su último torneo.

El escocés de 33 años ha jugado en solitario en sólo dos de los últimos 10 Grand Slams, que se remontan a Wimbledon en 2017, después de dos importantes operaciones de cadera.

murray.jpg Andy Murray confirmó que jugará el US Open a pesar de la pandemia del coronavirus. AP

"La situación en la que me he encontrado en los últimos años no me ha dado la oportunidad de jugar en muchos Slams", dijo Murray, que ganó el primero de sus tres títulos de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2012.

Una oportunidad que no quiere desaprovechar

"No sé cuántas oportunidades me quedarán para jugar en Slams, así que aunque me siento relativamente decente, quiero tratar de jugar en ellos ... Obviamente hay un riesgo, pero quiero intentar jugar en ellos (el Abierto de Cincinnati, que se celebrará en Flushing Meadows y que comienza el 20 de agosto, seguido del Abierto de Estados Unidos el 31 de agosto) y volver a disfrutar de los grandes eventos. Me he perdido muchos", ha dicho.