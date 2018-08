Mussis: "Estuve tres meses sin caminar y entré en depresión"

El 25 de septiembre del año pasado, Franco Mussis pidió el cambio desde el suelo en un encuentro ante Estudiantes de La Plata y, horas después, los estudios arrojaron el peor resultado: rotura del ligamento cruzado anterior y del colateral externo de la rodilla izquierda, más una fractura en el platillo tibial.





El sábado pasado disputó casi treinta minutos en un amistoso contra Barracas Central y espera volver a las canchas en las primera fechas de la Superliga.





"Fue un mazazo muy duro: estuve tres meses sin caminar, entré en depresión, sólo yo sé por lo que pasé y lo que me costó. Yo y mi mujer, mi familia, mis amigos, los médicos y mis compañeros... Fue una piedra gigante que me pusieron en el camino por la magnitud de la lesión. Incluso no me fue fácil caer en lo que me había pasado. Pero ya está, es algo que me volvió más fuerte, lo tomo como un aprendizaje, un nuevo comienzo. Lo único que me importa ahora es estar bien cuando me toque estar otra vez adentro de una cancha", aseguró en Diario Olé el mediocampista.





Y agregó: "Es un proceso largo y no hay que apurarse. Desde hace varias semanas que vengo entrenando con el plantel y me siento bárbaro. Gracias a Dios durante la recuperación nunca tuve un traspié ni tuve que volver para atrás, que a veces cuando los plazos son tan largos puede pasar. La rodilla me respondió genial en todo momento y el otro día, en el amistoso, me sentí muy bien. Ahora hay que ver cómo sigo, ir mejorando día a día y, lógicamente, recuperar el ritmo futbolístico. No pusimos fechas porque eso se va viendo de acuerdo a la evolución. Soy consciente de que en estos momentos hay que mantener la calma y no desesperarse. Quiero volver cuando esté bien para cumplirles a mis compañeros, al técnico y a la gente... Lo peor ya pasó, ahora viene todo lo lindo".