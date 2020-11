Nacional volvió a las prácticas y espera alguna competencia

El director técnico del Club Nacional sostuvo que "la vuelta a las prácticas los chicos la tomaron con mucha alegría, con muchas ganas, obviamente algunos jugadores fuera de estado, y que han arrancado para poder ponerse a punto. Otros chicos hace casi un año que no los veíamos personalmente, pero si cuando lo hacíamos vía zoom. Los chicos de quinta los vimos más grandes, más formados, y eso nos dio una alegría muy grande".

image.png Las prácticas de Nacional se realizan cumpliendo con los protocolos sanitarios dispuestos por las autoridades liguistas.

El entrenador de la Primera División de la entidad ubicada en Urquiza y Juan José Paso contó que "nosotros estamos trabajando hace dos semanas, son entrenamientos específicos técnicos, o tácticos sin contacto físico, y manteniendo el distanciamiento. Marcamos en la cancha un área de trabajo, una zona específica para cada grupo de trabajo, con la intención de mantener la distancia. Todavía no podemos hacer contacto, los duelos no los trabajamos, tampoco las basculaciones con marca, si hacemos un trabajito táctico es siempre con desplazamiento individual".

Para Nacional este 2020 era un año especial porque significaba el regreso al estamento principal de Liga Santafesina de Fútbol, y sobre ello el técnico explicó que "habíamos hecho una muy buena pretemporada tras haber logrado el ascenso el año pasado, la cual la puntuamos con un nueve, porque más allá de haber finalizado la preparación diez puntos con todos y sin lesionados, físicamente los testeos fueron muy buenos. Pudimos jugar el Tiburón Lagunero, en el cual habíamos hecho un buen papel, que lo tomamos para tener un parámetro del equipo. Logramos buenos resultados, como ganarle a El Quillá, y otros equipos, y cuando estábamos preparando el partido con La Perla se paró todo por el tema del coronavirus".

"El objetivo de ahora es buscar una buena puesta a punto pensando en arrancar la pretemporada del año que viene de la mejor manera posible. Se está hablando de que hay dos o tres clubes que están intentando organizar partidos o torneos amistosos, la organización está, solamente se está esperando la autorización. No viene mal que tengamos alguna competencia antes de finalizar el año, para ver cómo están los jugadores. Igualmente, calculo que el ochenta por ciento de los clubes está de la misma manera que nosotros" resaltó Juan Manuel González.

El entrenador del conjunto del barrio Sur contó que "este parate que hemos tenido creo que va a incidir del mismo modo para todos. No creo que tengamos algún equipo que haya entrenado los doce meses, los cinco o seis estímulos semanales, todos los días, todos los jugadores, entonces ahí me inclino más pensar en el equipo que si entrenaron como acá, hay muchos chicos que no dejaron de ir al gimnasio, a correr y trabajar en su casa, pero a la hora de verlos hay que recuperar los conceptos tácticos y técnicos".

Las voz de la experiencia

Rubén Darío Goris es uno de los jugadores más experimentados en el ambiente liguista y sobre la vuelta a las prácticas destacó que "el regreso estuvo muy bien, muy felices, y muy contentos, no te olvides que nosotros logramos el ascenso, a ibamos a hacer el primer año en primera, así que nos quedamos con esa espina también. Habíamos hecho una buena pretemporada, jugamos el Tiburón Lagunero, hicimos un buen papel, y lo tomamos para ver como estábamos parados. Nacional sabe a lo que juega, y le vamos a dar batalla a todos los equipos que nos toque enfrentar".

image.png Nacional trabaja con el objetivo de recuperar el aspecto técnico y táctico, pensando en jugar algún torneo.

El volante de Nacional, de 47 años, sostuvo que "estamos en la segunda semana de entrenamiento, primero los profes tuvieron una charla con nosotros, nos planteamos un objetivo, a la espera que esto se abra ya para competir, al menos no oficial por este año, pero si algún tipo de amistosos o algún club arme un torneíto. Sino será de cara a arrancar la pretemporada el año que viene".

El experimentado jugador del Albo del barrio Sur comentó que "allá por el 20 de marzo esto pintaba para que sea un par de semanas, y terminaron siendo ocho meses. Se hizo largo, al principio entrenamos vía zoom, para estar unidos y activos, pero se va perdiendo con el tiempo, porque la cabeza juega y mucho en esta situación. Pero por suerte pudimos volver al club, pisar la cancha y tocar la pelota que es lo que más nos gusta".