Nadia Podoroska: "Llegué sin expectativas a Roland Garros"

"Mi rival tuvo dos semanas increíbles. La conocía sólo de nombre, que jugaba muy bien y nunca nos habíamos enfrentado", reflexionó.

Asimismo, Podoroska, radicada en Alicante, España, y nacida en Rosario, contó que debió pedir prestado 100 mil dólares para irse al exterior y "apostar" por la carrera tenística.

"En este torneo jugué por primera vez en una cancha tan grande como la central de Roland Garros. La verdad que hacerlo ahí es diferente, tenés más fondo para irte hacia atrás y obviamente el estadio con mucha gente puede modificar y ser más difícil", afirmó.

"En este momento de mi carrera no pienso en la plata que hay en juego en cada partido pero en otros pasajes me pasó no saber si podría continuar en el circuito en el caso de quedar eliminada. Por suerte, después de Roland Garros estaré más tranquila", admitió.

Podoroska, que arrancó 255 en el año, llegó al torneo francés en el puesto 131 y ya retomó los entrenamientos en la ciudad española con una "mayor paz" por verse entre las 50 mejores del ranking y a la espera de lo que "vendrá".

Finalmente, la rosarina aseguró: "Mi sueño es ser número uno del mundo pero hay que poner objetivos a mediano plazo. Daré lo mejor de mí y no sé hasta dónde llegaré".