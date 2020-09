Nallím: "No hay dudas que CRAI es mi segunda casa"

Un Gitano de pura cepa, un octavo muy inteligente, que fue jugador, entrenador y también dirigente. Un rugbier con todas las letras, un tercera línea que jugaba delante del medio scrum, muy moderno para la época. Carlitos Nallím era un foward muy activo y participaba constantemente en el suelto, y además no le disparaba a la cocina. Entendió siempre el juego y en épocas en que no había la tecnología de hoy, donde conseguir un video para analizar facetas de juego era para tops.

Él fue un jugador que así y todo tenía un análisis claro de cómo, cuándo y dónde jugar. Fue entrenador del seleccionado nacional de rugby femenino, y junto a Tati Milano recorrió todo el rugby en desarrollo de la región. Fue siempre solidario y así lo demostró como entrenador, abogado de profesión, el CRAI es su segunda casa. De todo esto y muchas cosas más hablamos con Carlitos Nallím como lo conocen todos.

"Creo que la cuarentena la estoy pasando como todos, un poco cansado, pero con respeto y tratando de cumplir en lo que más se puede con este aislamiento. Creo que esta parte obligatoria que impone el gobierno está bien. Trabajo desde mi casa, y presencialmente en la oficina que soy empleado que es la Defensoría del Pueblo, en el cual tenemos todo un protocolo" le dijo a UNO Santa Fe el doctor Carlos Nallím.

3082020 f2 nota carlos nallím crai usr uar (1).JPG El actual dirigente Gitano señaló que el rugby argentino está amesetado. UNO Santa Fe

El exjugador del plantel superior del CRAI comentó que "se extraña mucho estos meses sin rugby a todo nivel. Porque yo creo que para toda persona. como las que estás hablando en estos tiempos, el rugby es su vida. Para todos nosotros el club es nuestra segunda casa. Nunca le vamos a poder devolver al club lo que el nos dio. Lo que yo te digo es lo que te va a decir cualquier persona que estuvo en este querido deporte".

Agregó que "Se extraña muchísimo los sábados, los jueves y los martes de entrenamientos, los chicos de rugby infantil y los juveniles. Las charlas con los entrenadores que se están capacitando, los managers, los colaboradores, un ejército de gente, al menos es lo que pasa en CRAI. Los dirigentes y todos los colaboradores estamos hablando de unas doscientas personas, y eso se extraña mucho, porque es algo que tenemos incorporado desde muy chicos".

3082020 f3 nota carlos nallím crai usr uar (2).jpg Nallím en una de las tantas alineaciones que integró como jugador Gitano. UNO Santa Fe

Sus inicios con la ovalada

"En el rugby empiezo como toda mi camada en el colegio Inmaculada. Mi hermano Oscar ya jugaba, empiezo en lo que era la sexta división. El asunto es que mi hermano, que es mayor que yo, que está en Buenos Aires desde el año 85 por cuestiones laborales, y está muy involucrado en Alumni de la URBA. Empecé por él, siendo quien nos convocaba en el primer año del colegio era Luis Dalla Fontana y Lares", expresó el exhead coach del plantel superior Gitano.

También señaló que "luego el primer entrenador que tuvimos fue el doctor Lauría, y por supuesto que estaba el infaltable Julio Tejerina. No quiero nombrar gente del club, porque voy a olvidarme de alguno, pero si hay alguien que destacar, que fue entrenador, jugador, marcaba la cancha, ponía la cal, cortaba el césped, y colgaba los cuadros era Julio Tejerina. Tuvimos en ese momento un gran afluente que era el colegio Nacional. Inmaculada, en ese momento, año 72, el colegio tenía poca matrícula, entonces vino el Negro Talín, Francisco Ulla, el Cabezón Ordano, Juan José De la Torre, estoy nombrando gente de esa época. También recuerdo a Justo Reyna, los hermanos Massi, Daniel y Cayetano. Mucha gente que fue una gran camada".

En cuanto a su llegada a primera división contó que "teniendo quince años en el 74, en noviembre de ese año, hubo un nine en La Salle. En donde faltó un jugador, y me toca reemplazarlo. Encima fue el primer torneo que CRAI gana como CRAI. El club se funda en el 74, y a fines de año gana el nine de La Salle. Jugaron aquel torneo Antena Bocco, ya fallecido, y el otro foward era Carlitos Dalla Fontana. Después estaban Manucho Irigoyen, que era el medio scrum, y Alejandro Paz el apertura. Lo completaron el Gallego Riestra, mi hermano Oscar, el Caballo Altamira, y me estoy olvidando del resto. En el 76 se sale campeón con la quinta división, que tenía entre otros al Alemán Peloso, Martín Del Sastre, al Mono Rivas, Gastaldi y el Flaco Ruíz, ya fallecido, entre otros. Entrenador era el Cata Acuña, y después nos entrenó un gran amigo que vino de Mendoza, Patricio Morris".

3082020 f4 nota carlos nallím crai usr uar.JPG CRAI es su segunda casa reflexionó el extercera línea de la entidad de la autopista. UNO Santa Fe

"Ese tema de los mendocinos en el CRAI fue muy importante, ya que ellos inyectaron un chip distinto a lo que se hacía en Santa Fe. Ellos fueron los que impusieron la impronta del gimnasio, las pesas, el acostarse temprano, cuidarse, ya que venían de un rugby evolucionado. En ese entonces Garrocha Carignani, proveniente del Mendoza Rugby, ya que ellos habían hecho una gira en el 74 por Europa, y venía con otra impronta. Y la otra persona que cambió mucho al CRAI fue Pepe Constante, que durante varios meses venía a Santa Fe por su trabajo en la Corte. De ahí tomó Julio Tejerina muchas cosas y nos siguió entrenando él, alternadamente con el Tono Taboada, con Víctor Brusa, que fueron los entrenadores que dejaron su huella en el CRAI " destacó Nallím.

El actual integrante de la comisión directiva de la entidad de la autopista comentó que "en la primera jugué hasta los 30 años, habrán sido unos 12 años, un año no jugué porque tuve una cirugía de rodilla, y lógicamente que a la par estaba en la facultad de derecho. Creo que si que se puede estudiar y jugar al rugby. El deporte, lo lindo que tiene es que vos le robás un poquito de tiempo al estudio, al que trabaja un poquito al trabajo, el que está de novio a la novia, y el que está casado un poco a la familia. Pero volvemos a lo que te decía al principio, el rugby es parte de tu vida".

3082020 f5 nota carlos nallím crai usr uar (1).jpg Fue jugador y entrenador del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby. UNO Santa Fe

Con la camiseta celeste de la USR

"Con el seleccionado, primero estuve los dos años con el juvenil, el entrenador era el Tarimba Celentano, porque jugabamos juntos con la gente de Paraná. Era un gran equipo, con jugadores que llegaron muy alto, obviamente que el que más lo hizo fue el Chani Annichini que fue Puma. Estaba el Poli Seri que está actualmente en Italia, Erik Albornoz que jugó en Nueva Zelanda y en Belgrano Athlétic de Buenos Aires. Un seleccionado que perdimos una semifinal con Tucumán, en el que los tucumanos llegan a la final con Buenos Aires" destacó el extercera línea formado en CRAI.

También señaló sobre su paso por el seleccionado de la USR que "Al mayor llego por transición, ahí entrenaba en una época el Laucha Doldán de El Quillá, Chiquito Campanella y también Juan Manuel Mateo. Me acuerdo de Cuerito, el Gogui García, Carpincho Melano de Cha Roga que era un gran jugador y gran persona, el Chino Brosutti, el Gallego Riestra, y mi hermano Oscar hasta que se fue a Buenos Aires. Es decir, mucha gente del CRAI, junto a varios de otros clubes. Por ejemplo, el Coa Gallo que venía de La Salle, con Raúl De Biaggio que una vez jugamos en Salta, me puedo olvidar, pero eran muchos".

3082020 f6 nota carlos nallím crai usr uar.jpg Carlitos Nallím fue a la gira del 79 a Sudáfrica como jugador del plantel superior. UNO Santa Fe

Más expresiones de un Gitano

-¿Qué te acordás de las giras del CRAI?

"Participé de la primera gira, que fue la del 79, que creo que fue el despegue deportivo del club. Eso nos permitió salir varias veces campeones. Te diría que del 79 al 85 ganamos todo, Apertura y Clausura, salvo cuando fue la muerte de Cayetano Massi, que no jugamos el Apertura. Después fui a la gira del 81 como jugador, y la del 98 como entrenador de la primera. Cuando fui empleado de la UAR tuve algunas giras y viajes muy importantes. Pero ciertamente la más importante fue la gira por Sudáfrica de 1979".

-¿Qué significa CRAI para vos?

-En el CRAI estoy desde el año 1971, son muchos años. Salvo algunos años que estuve trabajando en la UAR bajo las órdenes de Tati Milano, iba igual, el CRAI es mi segunda casa. Uno va al club y cree que es dueño. Hay mucha gente que va al club y ni sabe quién es uno. Y es lógico, es normal, y es natural, y así debe ser, porque el club se tiene que ir renovando con gente joven. Uno se siente como cuando vas al patio de tu casa a tomar mates. No se concibe el rugby sin el CRAI, con todo el respeto que se merecen los clubes de todo el país.

- ¿Qué recordás de la muerte de Cayetano Massi ?

-Fue un momento muy triste, un sábado fatídico. Éramos chicos jóvenes que fuimos a jugar un partido de rugby un sábado, y volvimos con un amigo menos por la imprudencia y la negligencia, no sé cómo llamarlo, de una persona que, si fuese el rugby de hoy, no tendría que haber jugado. Porque la semana anterior, era en un partido de pretemporada, en Santa Fe había sido expulsado, también por un hecho de violencia. O sea que él no debería haber jugado. Lo dijo recientemente en televisión Carlitos Braga, que no tendría que haber jugado. Pasó eso, una persona detenida, otra persona fallecida, y una de esas cosas que no te olvidas pero que si no la querés recordar.

-¿Cómo fueron tus etapas como entrenador?

-Me tocó entrenar dos veces la primera del CRAI, dos veces el seven del club, en dos oportunidades el seleccionado de la Unión Santafesina, y entrené seven de la selección de Santa Fe. Pero lógicamente que eran otro tipo de entrenamientos, uno los preparaba cuando iba en el viaje, no es lo que se hace ahora. Siempre me acuerdo del Fefe Caputto, como un tipo honorable y un gran jugador, muchos jugadores y gente del club. En el CRAI entrené, los primeros años con César Cello, porque Francisco Miño entrenaba en el año 99, se va por cuestiones laborales al sur del país, y nos hicimos cargo. Vuelvo con Esteban Gastaldi, y el por problemas laborales deja, y fuimos juntos a la gira Sudáfrica que llevamos dos equipos.

-¿Que opinión tenés del rugby actual?

-Esta pregunta me gusta mucho, dejar el pasado, porque el pasado pasó. Lo veo con mucha preocupación. Creo que el rugby argentino está como amesetado. Miro con preocupación una falta de atención a los clubes que es la base del rugby argentino. Las noticias que hoy uno puede ver están todas dadas a Jaguares y Pumas, que significan menos del uno por ciento de la cantidad de jugadores que tenemos. La preocupación mía es que va a pasar después de la pandemia, con la cantidad de chicos que van a dejar de jugar por cuestiones económicas, por cuestiones de cansancio, porque eligieron otro deporte, y porque no hay nada claro. No hecho la culpa a nadie. Creo que una parte ínfima, gente profesional en Jaguares y Pumas, y todo los demás, desde el presidente de la UAR, hasta los presidentes de las uniones provinciales, se tienen que dedicar al rugby amateur que es el rugby de clubes. Te lo digo porque estuve del otro lado del mostrador, porque el noventa y nueve por ciento del rugby argentino es el del desarrollo, los torneos regionales, los nacionales de clubes, después el Championship, y urgente debe generar un torneo interno para sacar estos jugadores que se están yendo, pero te reitero hay que mirar el rugby de base".