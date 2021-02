Natación: se puso en marcha el segundo selectivo

"Me fue bien, a pesar de que es la tercera prueba en menos de dos meses, o sea que tuvimos tres puestas a punto. No es fácil, pero por lo menos traté de mantener el rendimiento, entrenando muy duro y todos los días" le dijo Martín Carrizo a UNO Santa Fe.

Desde Buenos Aires, el nadador santafesino manifestó que "estuve solamente casi 3 segundos por encima de mi marca en 800, que fue en el anterior selectivo en el Cenard, y estoy muy contento porque volví a lograr la marca para clasificar al Sudamericano que era el objetivo".

El representante de la Federación Santafesina de Natación remarcó que "ahora vuelvo a competir el día miércoles 1500, y el jueves los 400 libres. Contento porque el apoyo de mis viejos y mis hermanos, ya que sin ello todo esto no lo podría haber logrado, porque estuvieron todo el tiempo apoyándome".

Tronco, como se lo conoce a Carrizo, también no dejó pasar la oportunidad para "agradecer a aquellos que me abrieron las puertas de sus piletas para poder nadar. Y a aquellos que me cerraron las puertas, aquellos que me dieron la espalda, y me hicieron cartas, también a ellos se los agradezco".

Natación2.jpg En los 100m pecho se destacó Gabriel Morelli de Unión quien volverá a competir en la prueba de 200m pecho en Parque Roca. Prensa Cadda

En los 100m estilo pecho, el ganador fue el santafesino Gabriel Morelli del Club Atlético Unión con un tiempo de 1.02.913, y el otro tatengue, Joaquín Lucero fue séptimo con 1:08.66. En los 100m libre, el marplatense Guido Buscaglia fue el vencedor con 51.52, mientras que Juan Traverso y Dardo Sánchez de Unión terminaron noveno y décimo respectivamente. En los 50m espalda, Nicolás Deferrari de Unión fue el ganador con 26.44, seguido por el neuquino Agustín Hernández, que también representa al equipo Tatengue con 26.74. Por su parte, Tomás Di Paolo (Unión) terminó séptimo, y Dardo Sánchez décimo.

En mujeres, los 800m quedó para Delfina Pignatello de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester con un registro de 8.39.70, cuarta resultó la cordobesa Cecilia Biagioli con 9.03.09, y quinta la santafesina Candela Giordanino de Unión con 9.06.54. En 100m libre se impuso la marplatense Lucía Gauna con una marca de 56.96, ocupando la santafesina de Gimnasia y Esgrima, Milagros Amione en la quinta ubicación con 59.72. En los 100m pecho, ganó Martina Barbeito del Club San Fernando con 1.11.21, y la santafesina Sol Theuler de Regatas quedó quinta con 1.14.29.

En la jornada del martes, en 400 competirá Jerónimo Zoratti de Gimnasia y Esgrima; Agustín Hernández, Nicolás Deferrari, Tomás Di Paolo y Dardo Sánchez todos de Unión en 100 espalda. En 200m pecho estarán Gabriel Morelli, y Joaquín Lucero de Unión. En cuanto a los 200m libre, participarán León Driussi y Juan Traverso de Unión. En mujeres, Sol Theuler de Regatas de Santa Fe competirá en 200 pecho, y en 50m mariposa, mientras que Candela Giordanino de Unión en 200m libre.