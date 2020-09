"Acepté este trabajo y mi objetivo era convertir a los Clippers en un equipo ganador, un destino para los agentes libres y lograr un título de liga", escribió Rivers en su cuenta de la red social Instagram.

El entrenador agregó: "Logré la mayoría de mis objetivos pero no todos. La temporada terminó de manera decepcionante. Gracias a todos los jugadores, entrenadores y personal por ayudarnos a alcanzar este nivel. Sobre todo, gracias a los aficionados. Estoy agradecido por el tiempo que pasé en Clippers".

image.png Doc Rivers fue despedido de los Clippers en la NBA luego de siete años y medio como entrenador.

Las expectativas eran altas para los Clippers, con las estrellas Kawhi Leonard y Paul George, pero después de que una temporada regular en la que terminó en el segundo lugar en la Conferencia Oeste (49 victorias y 23 derrotas), detrás de Lakers (52-19), el equipo perdió muchas oportunidades para terminar la serie ante Nuggets estando en ventaja por 16, 19 y 12 puntos, respectivamente, en los últimos tres juegos, sin habar podido ganar ninguno.

No obstante, Rivers no estará mucho sin trabajar porque New Orleans Pelicans y Philadelphia Sixers ya lo contactaron, mientras que en los Clippers suenan como candidatos Ty Lue, campeón de la NBA en 2016 con Cleveland Cavaliers y Jeff Van Gundy, que no trabaja desde 2007 cuando condujo a Houston Rockets.