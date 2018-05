Nelson Vivas trabajará otra vez con Diego Simeone en Atlético Madrid

El ex futbolista y actual DT Nelson David Vivas acordó este martes su incorporación al Atlético de Madrid, flamante campeón de la Liga de Europa y subcampeón de la Liga Española donde se coronó el Barcelona , para integrarse al cuerpo técnico del entrenador Diego Simeone.El ex defensor viajará a Madrid esta semana para sellar su vínculo con el Atlético, que lo contrató por pedido del "Cholo" Simeone y para reemplazar al portugués Tiago Méndez, el ex jugador "Colchonero" retirado el año pasado que se ocupaba de ver a los rivales y le pasaba un informe al DT principal.Simeone tiene como ayudante de campo a Germán "Mono" Burgos, quien sale a la cancha con él y se ubica en el banco de suplentes, y Tiago observaba los partidos desde la platea, algo que de ahora en más hará Vivas.Vivas, según confió a Télam alguien de su entorno, estaba desencantado por lo que consideró una penosa salida de Estudiantes de La Plata y por el destrato que, según declaró en su momento, había sufrido en Defensa y Justicia. Por esa razón, el entrenador nicoleño estaba apartado del fútbol profesional y sin miras de regresar de forma inmediata, más allá de una oferta que le acercó en las última horas Belgrano de Córdoba para reemplazar a Pablo Lavallén.Sin embargo, en el Aleti se precipitaron los hechos, puesto que la partida del portugués Tiago dejó el puesto libre a Simeone y este juzgó ideal para volver a integrar a Vivas, un ex compañero en sus tiempos de futbolista y uno de sus ayudantes principales cuando dirigió a Estudiantes y coronó en el Torneo Apertura 2006.