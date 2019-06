Del 28 de junio al 1° de julio próximo, en la ciudad de Santiago de Chile, se disputará el Torneo Sudamericano de Menores de 18 de Seven Femenino organizado por Sudamérica Rugby.

Para dicha competencia fue convocada la jugadora de rugby femenino de Cha Roga Club, Nerina Villa, quien fue convocada por la Unión Argentina de Rugby para ser parte del seleccionado que conduce el marplatense Daniel Villén.

"Sinceramente estoy muy contenta por esta convocatoria porque me la gané, estuve entrenando duro para esto, así que bueno, la verdad muy entusiasmada", le dijo a UNO Santa Fe la jugadora formada en Cha Roga Club.

Nerina concurre a la escuela y después entrena en el Centro de Rugby de la USR

En relación a como fue el proceso para llegar a esta convocatoria, manifestó que "me insumió mucho esfuerzo, estuve entrenando mucho, cambién mucho mis hábitos, a eso hay que sumarle constancia, voluntad, para seguir progresando".

"Todas las concentraciones que participe fueron todas sorprendentes, pero muy positivas, porque siempre me fui con algún aprendizaje de las convocatorias, lo cual vienen muy bien para seguir creciendo y evolucionando", destacó la jugadora santotomecina.

"En Santa Fe vengo al Centro de Rugby con los varones, y en Santo Tomé, voy a mi club, que es Cha Roga, concurro al gimnasio, cumplo con las pautas físicas, y todo lo demás que se dispone para no para nunca la preparación", destacó sobre como trabaja para Chile.

En cuanto a como empezó a jugar al rugby, sostuvo que "se dio porque mi papá empezó a llevarlo a mi hermano a Cha Roga, conocí el deporte, que no sabía nada, y me llamaba la atención, porque es algo diferente y no se comunmente. Arranqué con los varones, desde los once años, hasta que se creó el juvenil en Cha Roga, y ahí arranqué y no paré más".

"Al principio era raro, era la auténtica pregunta, vos hacés rugby, una nena con los varones, te animás, y ahora ya es común, es más normal la presencia de la mujer en el rugby, y algo ya más habitual en Cha Roga, que fue uno de los clubes pioneros en el país", comentó sus comienzos en el deporte de la pelota ovalada.