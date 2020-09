Nery Pumpido: "En Santa Fe los exjugadores no existen"

Nery Pumpido dialogó con el diario La Nación y en una parte de la extensa charla criticó la manera en que se maneja el fútbol de Santa Fe. Además reinvidicó la tarea del mánager que en su momento llevó a cabo en Unión allá por el 2009 en un momento en el que el secretario técnico no estaba vigente como ahora.

"Los dirigentes tienen que rodearse más de ex jugadores que han pasado por la institución. Como ahora hizo Independiente con Burruchaga, y con Mondragón para que sea su embajador por todo el mundo. Eso me parece bárbaro, todo el mundo lo está haciendo, pero en Argentina cuesta. Y acá, en Santa Fe, es peor; acá los ex jugadores no existen. Así estamos en Santa Fe: nunca se ganó nada", sentenció.

Respecto a la tarea del mánager aseguró: "Hoy la figura del mánager se afirmó! Hoy es al revés: nombrame qué clubes no tienen mánager. Ahí lo tenés a Enzo en River. A Burruchaga le dieron todo el manejo del fútbol de Independiente. Como a Milito en Racing. Y a Pablo Cavallero en Vélez. Acá, en Unión está Martín Zucarelli que trajo al técnico (Juan Manuel Azconzábal) y también está trayendo a todos los jugadores. Es una función que me encanta y en el futuro me gustaría volver a ejercerla. Estoy haciendo cursos de gestión deportiva para seguir aprendiendo".

Consultado por las condiciones de su hijo Juan Pablo opinó: "En este país..., algunos apellidos a veces no son favorables. Pero todo lo que él ha conseguido, lo ha conseguido solo. Es un técnico muy, muy estudioso. Está actualizándose permanentemente, ve fútbol a toda hora. Viene a casa y se pone a ver fútbol de la liga que sea. En los resultados todavía no es mejor que yo, pero en la gestión y el conocimiento de todos los jugadores del mundo, sí, seguro".