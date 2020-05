Néstor Gorosito reconoció que Colón lo buscó como DT

"El único que me llamó fue Alexis Ferrero (director deportivo de Central Córdoba) para saber mi situación en Tigre. Le dije que en caso que me fuera íbamos a volver a hablar. Pero nada más", reconoció en las últimas horas el actual DT del Matador, Néstor Gorosito, que estaría en la carpeta de Unión como posible entrenador. Caída la posibilidad de Sergio Rondina, que prefirió quedarse en Arsenal, los dirigentes rojiblancos siguen en la búsqueda del sucesor de Leonardo Madelón y nuevamente apareció en Santa Fe en escena el nombre de Pipo. Sin embargo, no se refirió al tema. Eso sí, reveló que en este año Colón buscó tentarlo en su momento.

En diálogo con el programa Cómo te va, Benedetto, que se mite por Radio Del Plata AM1030, el técnico fue contundente respecto a su futuro: "Todavía no hablé con el presidente y no sé cómo se definirá todo.Tengo contrato hasta el 30 junio y lo lógico sería ver cómo seguimos y buscar lo mejor para el club. Las cosas no tienen que ser por imposición. Tiene que haber consenso y ver lo bueno y lo malo de las cosas. Si es bueno para uno y para el club. Tiene que ser positivo para todos".

Ante la consulta sobre el posible interés de Unión, Néstor Gorosito directamente la tiró al córner: “Siempre me quedé para cumplir con mi palabra, incluso cuando me vino a buscar San Lorenzo y Colón, al que le dije que no porque iba a cumplir mi compromiso con Tigre. En unos días se va a cumplir un año de la única vez que salimos campeones, se vendieron jugadores por 9 millones de dólares e ingresó dinero por la Copa. Prometí que me quedaría hasta que termine el contrato y ahora me queda una charla para ver qué pasará".

Ya en el terreno deportivo, comentó que la vuelta a la actividad traerá secuelas: "Cuando regrese el fútbol habrá muchas lesiones musculares. Si habitualmente las hay, ni hablar después de este parate. Si tenés un gimnasio en tu casa, te sirve para mantenerte unos 15 días, más no".

"Para retomar la alta competencia se va a necesitar un mes como mínimo. La falta de ritmo, quizás haga que el fútbol no sea tan fuerte y se convierta en otra cosa", concluyó Nétor Gorosito.