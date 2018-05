El conjunto local se recuperó así de dos derrotas consecutiva, como visitante de Boca y local de Independiente, y le cortó a Defensa y Justicia (en zona de Sudamericana) una racha de cuatro triunfos seguidos.Newells aprovechó a la perfección su primera llegada de las dos que tuvo en el primer tiempo a los 22m, cuando Sills la recuperó por la derecha y Figueroa desde el medio la cruzó para la solitaria diagonal de Alexis Rodríguez por la izquierda, quien enganchó, le pegó de derecha y la pelota entró abajo, junto al primer palo.Defensa y Justicia jugó un extraño partido porque administró bien la pelota en el medio, pero careció de llegadas claras, al extremo que no pateó un solo tiro al arco.En contraposición, el local fue más práctico porque esperó bien parado en su campo, cortó y salió rápido de contraataque, como a los 24m cuando Leal recibió solo por la izquierda y metió un puntazo de derecha que el arquero Avellaneda tocó y sacó al corner. Andrés Merlos tuvo un olvidable arbitraje en el primer tiempo, cuando se equivocó en la sanción de un saque de arco y dos laterales favorables a la visita, pero que sancionó para el local, y en el complemento lo redondeó cuando no sancionó un codazo del portugués Leal a Barboza.Defensa jugó mejor con la pelota en el complemento con el ingreso de Kaprof por la izquierda, pero su dominio no le alcanzó para llegar con peligro.Newell's también mejoró con el ingreso de Joaquín Torres y casi amplía la diferencia de contraataque a los 27m cuando Barboza salvó el gol de Leal, con un gran cierre en el área chica.En el final Barboza se lesionó la rodilla izquierda cuando hizo un mal gesto al rechazar una pelota y debió dejar a su equipo con diez jugadores durante el cuarto minuto del tiempo adicional.Nelson Ibáñez; Facundo Nadalín, Bruno Bianchi, Fabricio Fontanini y Leonel Ferroni; Juan Ignacio Sills y Braian Rivero; Héctor Fértoli, Víctor Figueroa y Alexis Rodríguez; Luis Leal. DT: Omar De Felippe.Nicolás Avellaneda; Nahuel Molina, Alexander Barboza, Lisandro Martínez y Christian Almeida; Adrián Cubas y Mariano Bareiro; Tomás Pochettino, Ciro Rius y Horacio Tijanovich; Fabián Bordagaray. DT: Juan Pablo Vojvoda.Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Juan Cruz Kaprof por Cubas (DyJ) y Franco Cristaldo por Tijanovich (DyJ); 17m Jerónimo Cacciabue por Alexis Rodríguez (N); 26m Joaquín Torres por Fértoli (N); 34m Enzo Cabrera por Leal (N) y 36m Gonzalo Díaz por Almeida (DyJ).Amonestados: Bianchi, Ferroni, Rivero y Sills (N); Pochettino (DyJ).Arbitro: Andrés Merlos.Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.