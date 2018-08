Newell´s buscará este domingo imponerse frente al sorprendente Defensores Unidos de Zárate en un partido correspondiente a los 16avos de Final de la Copa Atgentina y el ganador se medirá ante Atlético Tucumán en la próxima instancia.





El encuentro se llevará a cabo a las 17.05 en el estadio Eva Perón (Sarmiento de Junín), contará con el arbitraje de Jorge Baliño y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.



Newell´s viene de vencer a Deportivo Rincón de Neuquén en la fase anterior de la Copa Argentina y el entrenador Omar De Felippe no podrá contar para este partido con los los lesionados Leandro Grimi y Facundo Nadalín.



En tanto, el técnico aún no definió si serán de la partida o no alguno de los últimos refuerzos que llegaron al Parque, como los defensores Iván Piris, Teodoro Paredes y Mariano Bíttolo.





Defensores Unidos iría con los mismos once



Defensores Unidos de Zárate viene de dar un "batacazo" al dejar en el camino a Godoy Cruz de Mendoza y para buscar una nueva sonrisa el técnico Darío Lema no haría variantes en el primer equipo.



Por esta razón, jugarían los mismos once que empezaron disputando el encuentro ante el elenco mendocino en el que se destaca la presencia de los delanteros Javier Velázquez y Andrés Franzoia.















Probables formaciones:



Newell´s: Nelson Ibáñez; Alan Luque, Fabricio Fontanini, Stefano Callegari, Leonel Ferroni; Joel Amoroso, Brian Rivero, Hernán Bernardello, Héctor Fértoli; Víctor Figueroa, Lisandro Cabrera. DT: Omar De Felippe.



Defensores Unidos: Juan Figueroa; Maximiliano Carnelutto, Facundo Laumann, Alejandro Kruchowski, Arturo Ordano; Héctor Echagüe, Rodrigo Basualdo, Emmanuel Cáceres; Sebastián Contreras; Javier Velázquez y Andrés Franzoia. DT: Darío Lema.



Árbitro: Jorge Baliño .



Estadio: Eva Perón (Sarmiento de Junín).



Hora de inicio: 17.05.



TV: TyC Sports .