Neymar: "Dos centímetros al lado y se acababa el fútbol"

Cuando me choca siento una reacción detrás de la pierna. Intento levantarme pero me dolía mucho y me acuerdo que estaba con la cabeza en el suelo y Marcelo decía 'que entren los doctores', y yo le decía 'no, no, yo quiero jugar'". Así recordó Neymar los peores segundos de su carrera futbolística: el momento de la fractura en la vértebra durante el partido ante Colombia por los cuartos de final de Brasil 2014.





Entrevistado por Piqué para The Players Tribune, el brasileño reveló que los médicos le dijeron que podría haber sido el final de su carrera. "Me hicieron los exámenes y me dijeron 'tengo dos noticias, una buena y una mala', y yo pedí primero la mala: 'no puedes jugar más el Mundial, se acabó para tí', y yo: '¿cuál es la buena?' 'La buena es que vas a poder andar, porque dos centímetros al lado y el fútbol se acababa para tí".





Lo que sucedió después es recordado por todos: en las semifinales, Brasil sufrió una gran humillación ante Alemania y se quedó afuera de la final. "Fue una cosa muy, muy rara. Creo que en 30 partidos no vuelve a pasar. Miraba y no entendía qué estaba pasando. Es un día que te sale todo mal y a ellos le salió todo bien. Fue un desastre para nosotros porque a nadie se le olvida".