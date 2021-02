Neymar le apunta a la revancha con el Barcelona

Cabe recordar que el 10 de febrero, por la Copa de Francia ante Caen, la estrella del PSG sufrió la ya mencionada lesión. Desde ese momento, todo parecía volverse oscuro en el panorama del ex-Santos, ya que arrastraba una rotura de grado dos que necesitaba de cuatros semanas para su recuperación total.

Lógicamente, el conjunto de capital catarí no va a forzar la situación con su figura principal, ya que en la ida de la serie aplastaron al Blaugrana por 4-1 en el Camp Nou. Entonces, Ney no jugará de titular ante el Culé si no se encuentra recuperado plenamente de su lesión.

Por otra parte, la enfermería del PSG también cuenta con la presencia de Ángel Di María, que se lesionó su muslo derecho ante Marsella. Todo parece indicar que el Fideo llegaría al partido de vuelta ante la entidad de la ciudad condal, pero no está disponible este sábado para enfrentar al Dijon por la Ligue 1. Asimismo, Leandro Paredes tampoco va a poder estar presente, ya que esta suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.