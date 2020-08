Nicolás Bruzzone: "Estoy muy contento en Chile"

El exmedio scrum santafesino Nicolás Ariel Bruzzone está radicado en Chile desde hace un par de años. En la presente temporada fue convocado por la Federación de Rugby de Chile para ocupar un lugar en el staff de coaches de Selknam Rugby. Se trata de la franquicia chilena profesional de rugby con sede en Santiago y que iba a disputar la Súper Liga Americana de Rugby, máxima competición de clubes de América del Sur.

El exback formado en Universitario de Santa Fe contó que “Estoy desde febrero del 2017 en Chile. Me incorporé en un colegio, porque soy profe de Educación Física y además la Federación me dio la chance de ser parte de la selección chilena. Estoy muy contento”.

"La liga Sudamericana es un paso más para que los países en desarrollo pongan a sus jugadores en un nivel más al que tienen compitiendo con sus clubes” le dijo al programa La Central Deportiva de Cadena 3 el exintegrante de Los Pumas Seven.

image.png El santafesino Nicolás Ariel Bruzzone es uno de los entrenadores de la franquicia chilena Selknam. fotos gentileza prensa Feruchi

El exmedio scrum del seleccionado mayor y de seven de la Unión Santafesina de Rugby explicó que "Hay muchos argentinos trabajando en Chile. Nuestro sistema de clubes, de cualquier deporte, al estar desligado de la escuela, nos hace distintos”. Agregó que “La Liga Sudamericana va a crecer muchísimo, pero estamos muy lejos de compararnos con las europeas todavía”.

El actual integrante del staff de entrenadores de Selknam junto a Pablo Lemoine, el rosarino Federico Todeschini y Edmundo Olfos comentó que "Daniel Hourcade no sólo me enseñó adentro de la cancha, sino que hoy me sigue formando como entrenador”.

En otro tramo de la entrevista realizada por la emisora santafesina a Nico Bruzzone, señaló que "Más allá de las lesiones, no sé si me faltaron oportunidades en Los Pumas. Las oportunidades hay que ganárselas y a lo mejor no hice lo necesario o no llené las expectativas del entrenador”.

image.png Bruzzone admitió que está muy a gusto en el país trasandino.

En relación a la elección por perdida por Agustín Pichot, Bruzzone, destacó que "Creo que las intenciones de Agustín (Pichot) eran muy buenas. Lamentablemente, nuestro deporte también es un negocio”. También señaló que "El golpe más fuerte que puede sufrir el rugby argentino es que sus jugadores de elite pasen poco tiempo juntos”.