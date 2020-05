Nicolás Bruzzone, con juveniles de Alma Juniors

Los juveniles del rugby de Alma Juniors de Esperanza tuvieron una charla con el entrenador de la selección chilena. El santafesino Nicolás Ariel Bruzzone integró diferentes equipos nacionales con los que ganó diferentes torneos.

Las categorías Juveniles del rugby del Club Alma Juniors tuvieron una charla virtual con el santafesino Nicolás Bruzzone, actualmente entrenador de seven en el seleccionado de Chile.

Los adolescentes se llevaron una gran experiencia de vida con el experimentado jugador que en 2016 se convirtió en el argentino con mayor cantidad de partidos (217) en la historia del Circuito Mundial de Seven.

En su rica carrera como rugbier de los distintos seleccionados nacionales, Bruzzone vistió la camiseta de Los Pumas, Pumitas y Jaguares. Además fue campeón Sudamericano de XV y Seven, de la Vodacom Cup y de la Americas Rugby Championship.

También se quedó dos veces con el campeonato de la Unión de Rugby de Buenos Aires vistiendo la camiseta del San Isidro Club. Es el único rugbier argentino en colgarse dos medallas en los Juegos Deportivos Panamericanos.

El ex medio scrum del plantel superior de Universitario de Santa Fe vivió un hecho muy significativo. Hace cuatro meses llegó Tomás, su primer hijo, sobre lo que señaló que "nada me apasiona más que el rol de padre".

Desde Chile, el ex back del seleccionado mayor de la USR, contó que "por estos días disfruto mucho de mi hijo, mi señora y esta vida en familia. No puedo quejarme, aunque si miro hacia atrás hay cosas que seguramente me hubiesen gustado que sean de otra manera".