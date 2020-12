Nicolás Camargo se enfoca en el Nacional de Mayores

"La cuarentena no quedó otra que trabajar en casa, hemos entrenado con lo poco que teníamos a disposición, haciendo circuitos dominales y de fortalecimiento, pero alejado de la pista que es lo fundamental que todo atleta necesita porque es su ámbito natural" señaló el atleta santafesino Nicolás Camargo a UNO Santa Fe.

El deportista de Velocidad y Resistencia sostuvo que "la vuelta a la pista fue con muchas ganas, uno es pasional, y al volver con mucho entusiasmo volví con una lesión. Concretamente fue un desgarro de dos centímetros y medio por uno, lo que sería una bala, y ahora de a poco estamos volviendo, y tratando de reacomodarme".

image.png El representante de la Asociación Santafesina de Atletismo volvió a competir en la pista del Card luego de sufrir un desgarro.

El atleta de la Asociación Santafesina de Atletismo contó que "vengo entrando en ritmo, en una semana tenemos el Nacional de Mayores en Rosario, y a pesar de la lesión y la recuperación estamos retomando el ritmo. Pude participar en el primer torneo de Regreso fue la primera vez que pude tocar la pista. Porque el médico me dio el alta, me dijo podés volver a entrenar, pero fui directamente al torneo. En esa competencia me sentí realmente muy lento, y los tiempos acordes con la recuperación, aunque esta pista tiene el problema que tenemos mucho viento en contra, pero a pesar de eso bastante bien".

Camargo agregó que "en el Regreso II me fue mucho mejor, pude mejorar bastante lo que habíamos hecho en la competencia anterior, y ahora en el Provincial de Mayores pude mejorar lo hecho anteriormente. entonces creo que vamos mejorando de a poco, pero a paso firme y con mucha responsabilidad".

Un año especial; pandemia y un desgarro.

El campeón nacional en 100 metros destacó que "Este año de pandemia fue muy particular, hubo varias competencias que tenía previsto participar en varios Sudamericanos, en el cual hay muy buenos premios en dinero, que es lo que nos incentiva a todos. A pesar de ser un deporte amateur está bueno poder recibir algún reconocimiento, lo que te permite entrenar con tranquilidad. Ahora la puesta a punto está enfocada en el Nacional que se va a realizar en Rosario, que sería el objetivo principal de este año, como paso previo al Sudamericano del año que viene que se va a realizar en Buenos Aires".

image.png Camargo logró buenos resultados en el Provincial y ahora va con expectativas al Nacional a desarrollarse en Rosario.

El velocista santafesino contó que "el año pasado me fue muy bien, quedé cuarto en 100m, terminé cuarto en el ránking argentino, tuve también inconvenientes por lesión, que me tienen a mal traer, pero por ahora venimos bien. El parate que hubo creo que depende de la prueba, a los velocistas no nos afectó mucho a los que hacemos 100, no así a los de 200, a los que hacen 1500 el nivel va a caer un poco. Salvo los chicos de elite, que tuvieron permisos para entrenar, y eso es una ventaja bastante grande".

Finalmente, acerca de cómo fueron sus comienzos en el atletismo, Nicolás explicó que "desde que era muy chico le decía a mi mamá que quería correr, encontré un profesor y le dije quiero correr. Se trataba del profesor Cipolatti, el cual me dice el sábado hay torneo, en ese momento no tenía muchos recursos y vine a competir en alpargatas, pero gané el primer torneo. El atletismo en Santa Fe decayó mucho, hubo diferencias políticas adentro, este año se pusieron las pilas, y ha mejorado mucho".