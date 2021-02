Nicolás Camargo tuvo una buena labor en el Card

El atleta santafesino de Velocidad y Resistencia contó que "la marca fue muy buena, pero lo importante es que seguimos sumando minutos de competencia en la pista. Igualmente, para la pista que hay acá en Santa Fe, y el viento en contra que había y el calor, a lo que le tengo que sumar que tengo los enanos de la escuelita compitiendo también".

Agregó que "el estar con dos cosas a la vez es complicado, porque estar como entrenador y al mismo tiempo compitiendo, es muy difícil, pero uno es algo que lo hace con mucho amor y mucho compromiso. Y también es algo que me gusta mucho, tanto el tener la escuelita como estar en la pista siendo parte del torneo".

camargo2.jpg La paranaense Gisela Hernández y el santafesino Nicolás Camargo lograron una buena actuación en el Torneo Inicio B. UNO Santa Fe

En relación a como le fue en la concentración de postas en el Cenard, Nico contó que "estuvo muy buena, allá conocimos un par de chicos que se están iniciando pero que andan muy bien, nos pudimos conocer, logramos entrenar juntos para las postas del Sudamericano, así que estamos muy bien. Se estaba diagramando otra igual, pero nos tuvimos que dar de baja porque no había suficiente alojamiento disponible. La semana pasada me llamaron para ver cuando convenía hacer una concentración de vuelta, así que ya estamos trabajando en eso".

El representante de la Asociación Santafesina de Atletismo comentó que "en el tramo final del año pasado pude competir en el Nacional que se hizo en Rosario. En realidad, para mi visión, me fue bien, pero también me fue mal. Lo positivo porque pude correr, y lo negativo, porque no pude hacerlo en donde yo quería correr. Pero eso ya se va a dar, hay que tener tiempo y paciencia, porque las lesiones tardan en recuperarse. Igualmente venimos bien encaminados para el Sudamericano".

A cerca de lo que viene destacó que "ahora llega una etapa en la que voy a descansar para ponerme bien y recuperarme por completo de la lesión. Puede que el fin de semana compita en algún torneo de vuelta, pero ya estoy apuntando a los Gran Prix Sudamericanos que son en abril próximo".

camargo3.jpg La santafesina Paula Gómez Iriondo consiguió saltar 3.20 en la prueba de garrocha desarrollada en la competición. UNO Santa Fe

Jornada positiva para las garrochistas

En relación a las especialistas en salto con garrocha, fue un buen fin de semana para las chicas que tienen como entrenador al profesor Maximiliano Troncoso, quien además cumple la destacada función de secretario técnico de la Federación Santafesina de Atletismo. El team de garrochistas lo conforman Aldana Garibaldi, Luciana Gómez Iriondo, Paula Gómez Iriondo y Josefina Brunet.

"A la mayoría de las chicas les fue muy bien, y considero que fue una jornada más que positiva. En el caso de Paula Gómez Iriondo mejoró su marca en más de veinte centímetros, ya que saltó 3.20. Con lo cual fue una performance muy buena y habla a las claras que va por el buen camino. Hay que tener en cuenta que venía de una lesión en la espalda y los entrenamientos veníamos lento, y por eso digo que fue una jornada positiva" destacó el guía técnico de estas jóvenes atletas de nuestra capital.

camargo4.jpg Otra garrochista que logró una buena performance es la santafesina Josefina Brunet al registrar una marca de 3.40.

Maxi Troncoso explicó que "en el caso de Josefina Brunet saltó 3.40, no se pudo acomodar con su garrocha para saltar los 3.50, pero fue la única que tuvo un día algo complicado. En cuanto a Aldana Garibaldi saltó 3.50, y casi por muy poco no logró pasar los 3.60. Tuvo todos los intentos, rozó la varilla, y estuvo a punto de mejorar su marca, pero lo importante es que saltó su mejor marca".

Por último, detalló que "en relación a Luciana Gómez Iriondo, que pudo saltar con su garrocha dura, pudo saltar 3.80, lo cual fue muy bueno. Después nos fuimos a 3.95, y estuvo muy cerca de lograrlo, con lo cual para ella también fue un día más que positivo, y en general para todos los chicos que hacen salto con garrocha".