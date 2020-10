Nicolás Deferrari: "En Unión me recibieron muy bien"

"La cuarentena la verdad que nos agarró por sorpresa a todos. Al principio fue un golpe bastante fuerte porque ya estábamos en la etapa final de la preparación para el Sudamericano, nos quedaban las últimas dos semanas de descarga, y a mediados de marzo nos avisaron que el torneo se suspendía por el tema de la cuarentena, así que fue bastante duro" comenzó señalando Nicolás Deferrari a UNO Santa Fe.

27102020 f2 natacion union nico de ferraris.JPG En Unión es entrenador por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino. UNO Santa Fe

El talentoso nadador oriundo de San Isidro expresó "hay que seguir con la mente en alto, la frente bien arriba, y dándole para adelante, tratando de mantener el estado físico lo más posible fuera del agua. Con el preparador físico que es Germán Calvelo, que lo es en la selección nacional y el mío personal, armamos un trabajo de rutina fuera del agua, también en doble turno todos los días. Tratando de simular los diez turnos del agua, pero afuera. Y la intención fue la de mantenernos. No se consideraría entrenar, porque para nosotros entrenar es el agua, pero por lo menos para no perder estado físico".

Deferrari, que actualmente nada en el Club Atlético Unión, destacó que "yo soy oriundo de San Isidro, en Buenos Aires, siempre representé a la Municipalidad de San Isidro cuando competía. A principios de 2018, a raíz de un resultado que no fue muy positivo en Estados Unidos, hablé con el Gabi Morelli para venir acá a Unión. Al principio me vine a vivir con él, porque la verdad que yo no tengo familia ni nada acá en Santa Fe. Estuve tres meses viviendo con él, entrenando en Unión, me sentí bien, me volvieron las ganas de entrenar, encontré una muy buena pileta, un grupo de trabajo excelente, con Adrián y Diego que son de diez".

El destacado nadador de 21 años, comentó que "el haber venido a Santa Fe me sentó muy bien, fuimos a participar a un torneo a Brasil, y volví a mis marcas. Entonces dije, bueno este es mi lugar donde puedo y quiero entrenar, quiero apostar nuevamente a eso. Entonces a mediados de 2018 empiezo a estudiar licenciatura en Química en la FIQ de la Universidad del Litoral, y comencé a estudiar ahí. Me di cuenta que podía nadar y estudiar, y que todo me quedaba cerca. Podía hacer los diez turnos de agua, y llevar la carrera más o menos al día, cosa que en Buenos Aires por las distancias es imposible".

Nico Deferrari agregó que "en Capital no podía hacer a las dos cosas al mismo tiempo, porque me quedaba todo muy lejos, y acá fue todo diferente. En el Sudamericano 2018 me va muy bien, logro bajar mi marca después de dos años y medio que estaba estancado, y eso me terminó por decidir a quedarme a terminar en Santa Fe mi carrera universitaria y la deportiva también".

27102020 f3 natacion union nico de ferraris.JPG Nico probó las aguas abiertas, en la prueba del puerto, y destacó que es otra disciplina. UNO Santa Fe

Los nadadores y la sensibilidad con el agua

A cerca de cómo fue la vuelta a los entrenamientos, el nadador de la selección nacional, consideró que "después de la cuarentena yo pensé que me iba a costar mucho más, pero la verdad que el cuerpo tiene memoria. Las dos primeras semanas fueron muy duras, porque se pierde la sensibilidad, después de estar cuatro o cinco horas por día en el agua, y pasar no hacerlo durante casi cuatro meses fue bastante complicado". Añadió que "La parte aeróbica no se perdió tanto como hubiese pensado, después de un par meses ya volvió la sensibilidad, volvieron los trabajos fuertes, y se pudo seguir trabajando bien".

En cuanto a las competencias que tenía previstas para este año y no pudo hacerlo por el Covid-19, Nico Deferrari explicó que "para este año estaba pautado el Sudamericano en marzo en Buenos Aires, que era muy lindo porque íbamos a competir en nuestro país. Después se iba a hacer todo lo que era acorde al ciclo olímpico, con el preolímpico y todo ese tipo de competencias. Se iba a tratar de mejorar las marcas, cerrar el ciclo olímpico, y ya después de eso planificar los cuatro años siguientes para el próximo ciclo olímpico".

27102020 f4 natacion union nico de ferraris.JPG El nadador Deferrari es oriundo de San Isidro, y especialista en 200m mariposa. UNO Santa Fe

"En mi preparación Santa Fe todo fue muy positivo. Encontré un equipo de trabajo muy bueno, con Adrián y Diego, la verdad es que nos recontra entendemos, y me quedan muy bien los trabajos. Después está el tema de las cercanías en las cosas, mi casa a quince cuadras, la facultad a ocho cuadras, o sea me queda todo cerca, cosa que en Buenos Aires no pasaba, porque perdía dos horas de viaje o más por día. Eso hacía que fue imposible nadar y estudiar a la par, porque yo quería hacer las dos cosas. Me parece algo bueno tener la cabeza en dos áreas diferentes, cosa que me limpien la cabeza. La carrera no tiene nada que ver con la natación, así que fue excelente la decisión que tomé" expresó el sanisidrense, que logró medalla de oro en los 200 metros mariposa en el Sudamericano Juvenil de natación disputado hace unos años en Chile.

Nico Deferrari se refirió a una experiencia en las aguas abiertas, cosa que indefectiblemente estando en Santa Fe le iba a suceder de picarle el bichito. "En diciembre del año pasado me tiré en la carrera del dique en el Puerto de Santa Fe en la prueba de 10 kilómetros. Nunca me había tirado al río, me tiré en 10km de la nada, y fueron varias las sensaciones. En primer lugar, pasé los 5 primeros kilómetros como un campeón, me sentía de diez. Después se complicó mucho, por un poco más no me tienen que sacar con el bote, horrible la verdad. Ahí me di cuenta lo complicado que son las aguas abiertas. Es otro deporte, para alguien que siempre hizo pileta como es mi caso, es otra cosa, más como lo hice que fue deportivo y no competitivo. Las aguas abiertas son complicadas y para nada fácil el desgaste del nadador".