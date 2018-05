"No estamos autorizados a convocar jugadores de Europa"

Recientemente, el entrenador de Los Pumas , el tucumano Daniel Hourcade, se reunió con los jugadores que forman parte del seleccionado nacional, para comenzaron a perfilar algunas cuestiones, pensando en los partidos de la ventana de junio, en el cual se medirán con Gales y Escocia.





En un reportaje brindado al sitio web El Tucumano, de la provincia norteña, el head coach de la escuadra nacional se refirió a la posibilidad de que los jugadores que se desempeñan en Europa puedan volver a vestir la camiseta celeste y blanca. Sobre este punto, Hourcade fue contundente: "Aún no fue definido eso. Por lo que tengo entendido para junio no va a haber jugadores que estén compitiendo en Europa. El concejo aún está analizando el tema, hay un temor muy grande al éxodo cuando se abra la puerta. Ellos están trabajando y tomarán una decisión luego de analizarla bien".





Agregó que "hoy no tenemos ninguna definición y no puedo decir nada más que eso. Estamos trabajando considerando que no vamos a contar con ellos. A partir de eso, después, cuando haya una modificación, encararemos las cosas como corresponde. Estamos siguiendo jugadores, incluso estamos en comunicación con algunos, pero por ahora no hay ninguna definición y no estarían en condiciones de ser convocados".





15518 f2 huevo.jpg







Sobre la importancia de poder contar con los jugadores europeos antes del Mundial, el Huevo, comentó que "todos coincidimos que lo ideal sería tener a los mejores jugadores en los Pumas. Pero hay una realidad y es lo que analiza la mesa directiva. Abrir la puerta podría provocar un éxodo de jugadores que hoy están jugando en Jaguares , y eso afectaría mucho la franquicia. Ese es el temor que se tiene y el motivo por el cual no se toma una decisión. Tenerlos un año antes sería muy bueno. Cuando más tiempo puedas contar con los jugadores, mucho mejor para tener una mejor preparación. Pero aun no estamos autorizados a convocar a ningún jugador de Europa. Cuanto antes se pueda mejor, nos dará más tiempo de trabajo, pero por ahora no".





En relación a que plantel se va a contar para la ventana de junio, el head coach del seleccionado nacional, opinó que " si tomamos como referencia en cómo están hoy, creo que nos vamos a encontrar con un equipo muy confiado, muy bien de la cabeza, con una actitud muy ganadora. Se notaba mucho en la concentración esa actitud, ese positivismo, y eso es muy importante. Vamos a aprovechar todo lo bueno que están haciendo desde el juego y desde la cabeza, y agregarle algunas cuestiones, porque necesitamos variantes".





15518 f3 huevo.jpg







"Los equipos a los que nos vamos a enfrentar en junio seguramente analizarán al nuestro a partir de lo que están haciendo en el Super Rugby, por lo tanto hay que agregarle variantes y eso es lo que les planteamos a los jugadores en la concentración. Creo que nos vamos a encontrar con un equipo que está muy bien desde lo físico, lo mental y lo técnico, y que tiene muchas ganas de encarar este nuevo desafío", dijo Hourcade.





Finalmente, en relación a la concentración efectuada en Pilar, el entrenador sostuvo que "Se mostró el plan de juego en manera teórica. Hicimos presentaciones, videos, reunión con todos los jugadores juntos y por separados. Una concentración donde sacamos muchas conclusiones en base al juego y al momento que están viviendo los jugadores".