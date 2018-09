A diferencia de los sucedido el sábado por la noche, el domingo la actividad se plasmó con sol y piso completamente seco. En estas condiciones el Toyota Corolla volvió a ser protagonista. El santafesino Manuel Nicolás Luque, con 24 años de edad, hizo su debut en el Callejero de Santa Fe a bordo de un auto del Súper TC2000. La experiencia fue positiva, ya que si bien el sábado debió abandonar, el domingo fue diferente, y finalizó noveno.





Es importante señalar que el volante de nuestra capital, había largado desde el puesto 20, pero logró ir avanzando, a partir de un buen ritmo. Tras esta especial fecha desarrollada en Santa Fe, el equipo Toyota ya mira lo que será el 22 y 23 de septiembre en Termas de Río Hondo.





"Estoy más que feliz de haber llegado al final de esta carrera en el Callejero de Santa Fe, mi ciudad, y que aquí haya podido sumar puntos nuevamente en esta primera temporada que estoy realizando en el Súper TC2000", arrancó señalando Manu Luque a Ovación.





Explicó que "no fue una carrera fácil, tuve que avanzar desde el puesto 20 y eso fue muy desgastante para el auto, pero por suerte todo funcionó bien y pude cerrar con una gran alegría mi paso por la carrera que más esperaba correr en la temporada".





"Nos complicó mucho lo de la clasificación, sino hubiesemos largado más adelante. Realmente nos encontramos muy rápido, veníamos más rápido que los Peugeot adelante, y que otros más, así que estoy muy felíz con el ritmo que teníamos", sostuvo el integrante del Toyota Gazoo Racing Argentina





Luque señaló que "en el último pace car se me complicó porque yo no tenía experiencia, que cuando los frenos se enfrían, cambian mucho la regulación, le vamos pasando para atrás las vueltas en carrera. Una vez que se enfría se te vuelve todo el balance, así que cuando intenté frenar, se me puso de cola, y casi le doy a la pared".





Agregó que "en esa situación Spataro me quería pasar, lo aguanté lo máximo posible, y terminamos noveno, luego de haber largado bien de atrás, aunque lo más importante es que logramos sumar puntos. Fue una carrera muy dura, diferente a la del sábado a la noche por el tema de la lluvia".





Igualmente, el piloto santafesino, destacó que "estoy feliz por haber sido mi primera vez en el Callejero, me da confianza para lo que resta del campeonato, creo que recuperamos el rendimiento, sobre todo cuando arrancamos el domingo en tanques llenos, que tuvimos inconvenientes, sino hubiésemos podido hacer una mejor clasificación y haber peleado más arriba".





"Lo importante es que buscabamos la competitividad y por suerte logramos recuperarla. Quiero agradecer a todo el Toyota Gazoo Racing por el Corolla que me entregaron este fin de semana, y a toda la gente que vino a apoyarnos", finalizó muy contento Manu Luque, por su buen cierre en la prueba del domingo en las calles santafesinas.





3918 f2 manu luque.jpg











Campeonato de pilotos de Súper TC2000:

2° Facundo Ardusso 139

3° Matías Rossi 137

4° Leonel Pernía 135

5° Bernardo Llaver 94

6° Facundo Chapur 92

7° Julián Santero 69

8° Juan Manuel Urcera 53

9° Fabián Yannantuoni 53

10° Mariano Werner 52

17° Damián Fineschi 14

20° Manuel Luque 11