"No me entra la felicidad en el cuerpo", dijo el Muñeco

Marcelo Gallardo expresó toda su alegría en la conferencia de prensa posterior a la clasificación a la final de la Libertadores. "Me cuesta analizar el juego y el desarrollo del partido. Tengo una felicidad enorme por los jugadores y por nuestra gente, que debe estar muy feliz por jugar otra final de Copa dejando afuera a Boca nuevamente. No me entra la felicidad en el cuerpo", sostuvo.

El Muñeco reconoció que el equipo no tuvo su mejor noche, pero recordó y valoró la actuación del Millonario en el juego de ida: "Cuando hoy no podíamos desarrollar nuestro juego y tuvimos que pelear, por momentos lo hicimos. Este es un equipo que sabe sufrir y yo dije que para llegar a una final tenés que pasar por momentos donde tenes que sufrir. Y hoy sufimos, pero la recompensa está en haber jugado un muy buen partido en cancha de River".

A su vez, el DT halagó a los jugadores que consiguieron meter nuevamente al club en otra final: "Me saco el sombrero con este grupo de jugadores, que tuvieron el espíritu y el hambre de seguir y hoy nuevamente estamos en una final de Copa y eso es muy valioso. Es para emocionarse y para felicitarlos... Y seguir insistiendo en que tenemos un pasito más para ver si nos podemos consagrar nuevamente".

En tanto, para cerrar, Gallardo destacó la normalidad con la que transcurrió todo en el estadio de Boca, luego de los últimos antecedentes: "Deberíamos darle valor y debería ser algo natural. No hubo ningún episodio para lamentar y eso después de todo lo vivido y del daño que nos hicimos como sociedad, hay que reconocerlo. Debería ser normal, pero bienvenido sea. Quiere decir que aprendimos".