"No prometo resultados, pero si que voy a dejarlo todo"

El próximo fin de semana se concretará la 8° fecha del Campeonato Argentino de Súper TC2000 en las calles de Santa Fe. Será una edición especial porque habrá un santafesino en pista. Se trata de Manuel Nicolás Luque, quien con 24 años, ya se dió el gusto de ser campeón de TC2000, y ahora busca afirmarse en la categoría más importante del automovilismo nacional y sudamericano.

Integra el Toyota Gazoo Racing y a bordo del Corolla buscará sumar para el campeonato. Comparte el equipo oficial de la automotriz japonesa con el experimentado Matías Rossi, y los bonaerenses Julián Santero y Damián Fineschi.

En la zona del circuito, en pleno retoque de las cuestiones vinculadas con el armado del mismo, el santafesino Manuel Luque, con la amabilidad que lo caracteriza, atendió a la requisitoria de Ovación en la previa a una fecha muy especial de su carrera deportiva.

En primer lugar se refirió a las expectativas para el fin de semana, Manu comentó que "No me pongo ninguna meta, porque a veces es dificil que las cosas salgan como uno piensa. En un segundo podés pasar de estar bien a estar mal, y las carreras en ese sentido son impredecibles. Como gustarme, quiero poder terminar la carrera, y sumar puntos para el campeonato en las dos finales, sería un debut estupendo en el Callejero ".

"Apuntamos a recuperar el nivel que teníamos en San Juan, que anduvimos bien, con el auto que cambiamos, y apostar a estar en condiciones de estar en el grupo de adelante. Expectativas tengo, pero no me propongo nada, porque puedo tocar la pared, ó puedo hacer el uno" agregó el volante de nuestra capital.

Consultado sobre cual es la clave en el Callejero de Santa Fe, explicó que "Hay que pasarle bien cerca a la pared, ahí está un poco la cuestión. Es lo que me han comentado, porque se bajan mucho los tiempos cuando empezas a tomar confianza. En un circuito normal damos una vuelta y enseguida enfriamos, en cambio acá se busca girar seguido, porque la puesta a punto del auto se hace en la continuidad de los entrenamiento".

En relación a los cambios en el circuito, destacó que "La curva de la cervecería es más cerrada, es un retome más grande, y se hizo una recta más larga hasta la chicana. Parece bueno en cuanto al espectáculo, porque me pareció que en las ediciones anteriores se disminuyó mucho la velocidad. Hay que fijarse que en el viejo callejero de 2013, llegaban a 250 km/h, que es una locura para un callejero. Y en el anterior del año pasado se llegaba a 218, no llegaban a poner sexta, y se llegaba en quinta".

Sobre la chicana ubicada en Belgrano y Alem, expresó que "Es una chicana dificil, complicada, pero a mi me gustan. Son traicioneras en el sentido que si la agarraste mal ó te pasaste de rosca y el auto apunta fácil para la pared. Para el espectáculo es muy buena, pero para el piloto es complicada, porque hay que encontrarle el punto donde pasarla exactamente".





29818 f2 luque.jpg







Más sensaciones

"Creo que la cercanía con el público es algo realmente muy diferente a lo que pasa en circuitos convencionales, se viven cosas únicas, como los flashes de las cámaras cuando vas transitando, en la nocturna particularmente, y eso la hace distinta. Hay una cercanía real con los espectadores, porque lo tenés desde los eventos, en los boxes, cuando caminas por el circuito, ó en cualquier lado. Me gusta porque la gente te ve bien de cerca, y no en un autódromo que estás a 300 metros de la pista", comentó Manu Luque sobre lo especial de correr en el circuito Santa Fe Ciudad.

Sobre como vive el hecho de ser local, expresó que "Es lindo, realmente está bueno ir a una carrera y no tener que viajar, venimos de Oberá que es bastante lejos. Correr y transitar por Alem, que es por donde circulo todos los días, y hacerlo con el Corolla este año va a ser algo especial. Espero disfrutarlo, de saber que mucha gente conocida y amiga vendrá a alentarme, que siempre me siguen, ahora van a tener la chance de estar acá, voy a tratar de rendir lo mejor que pueda. No prometo resultado, pero si que voy a dejar todo".

En lo deportivo, el equipo Toyota le cambió el auto, y sobre este punto, Luque refirió que "Fue muy bueno, dimos un salto de calidad, arrancamos bien en San Juan, y después por condiciones externas en Oberá no pudimos demostrar el potencial nuestro. De todos modos, no hay que echar culpas, vamos a continuar trabajando para tener el nivel que tuvimos en el Zonda, que es donde creo nos merecemos estar; sumando puntos, haciendo carreras limpias y sin inconvenientes".

Finalmente, comentó que "El callejero es como Rafaela, por más antecedentes que tengas, rápido ó lento, no sirve. Acá es otra la historia, es diferente la puesta a punto, es otro el auto, su comportamiento, y se empieza de cero. No tengo ni idea como vamos a estar parados, se que los Corolla funcionan muy bien, y esperemos que yo me adapte lo más rápido posible".