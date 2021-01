No se disputaría el Torneo Tiburón Lagunero 2021

Cuando todo hacía prever que el 2021 iba a ser un poco diferente, y se iba a poder jugar a la pelota, en realidad no todo cambió mucho, y por ahora habrá que seguir esperando. Puntualmente, a mediados del mes de febrero siempre se disputaba el tradicional Torneo Tiburón Lagunero organizado conjuntamente por Club Náutico El Quillá y Ciclón Racing en el estadio 8 de Enero ubicado a la vera de la Laguna Setúbal.

La dirigencia de ambas instituciones liguistas comenzó ya hace un tiempo a trabajar en la realización del tradicional certamen de pretemporada, la cual iba a ser la novena edición, pero por diversas razones, la cuales son altamente atendibles, no se llevará a cabo en la presente temporada, lo cual es una muy mala noticia para los clubes, los jugadores y los amantes del fútbol que se juega por amor a la camiseta.

Tiburón2.jpg Ciclón Racing, uno de los organizadores, junto a El Quillá, fue tercero en la edición pasada del torneo de pretemporada. UNO Santa Fe

"Hoy por hoy el torneo está prácticamente suspendido, de todas maneras, siempre tenemos una llamita de esperanza para ver si hay alguna ayuda estatal que nos pueda dar una mano para poder llevarlo a cabo, pero hasta ahora concretamente el torneo no se va a disputar" le confió un alto dirigente de El Quillá a UNO Santa Fe.

La misma fuente consultada señaló que "la cosa viene mal, empezamos a trabajar y a hacer gestiones a nivel de sponsors y ayuda de gobierno, provincial y municipal, a ver si nos pueden dar una mano, ya que no se puede tener público, no puede haber bar, y no hemos obtenido una respuesta positiva, por eso reitero que el Tiburón Lagunero no se haría". En lo deportivo, el plantel de primera y reserva de El Quillá, que tiene como entrenador a Matías Roteta tiene todo previsto para arrancar la pretemporada el próximo lunes 25 de enero.

Por su parte, desde Ciclón Racing expresaron que "el torneo está prácticamente suspendido por qué no tenemos autorización y tampoco se puede ingresar público ni autos, por lo tanto, es imposible organizar una competencia sin esas consideraciones". El plantel de la entidad ubicada en Guadalupe regresó a los entrenamientos esta semana bajo la conducción del histórico Julián Chiche Calvet.

Vale señalar que la octava edición del tradicional Tiburón Lagunero quedó en manos de Unión de Santa Fe al imponerse en la final 5 a 3 en la definición por penales a Argentino de San Carlos luego de haber empatado 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Por su parte, tercero finalizó Ciclón Racing al derrotar a La Salle Jobson 3 a 2.