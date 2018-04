No se rindió tras ser estrangulado por casi un minuto

Dvalishvili, quien había dominado los dos asaltos previos, no se rindió. En cambio, optó por resistir la presión a pesar de que quedaba casi un minuto del asalto. Al sonar la chicharra que anunciaba el final del round, el georgiano yacía en la lona y lucía inconsciente, pero nunca se rindió.

Las reacciones no se hicieron esperar y uno de los que criticó duramente la decisión de los oficiales fue precisamente Dvalishvili. "Me tumbó y no me pude mover. Decidí simplemente esperar, porque era poco tiempo lo que faltaba (para concluir el round)", sostuvo a la prensa luego del encuentro.





Embed Somehow he didn't tap pic.twitter.com/tBk6I2db3u — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 22 de abril de 2018





"Cuando se terminó la pelea, estaba cansado, pero sabía que había ganado. El doctor me pidió que me quedara acostado y así lo hice. No sé por qué le dieron la pelea a él. Siento que gané. No perdí la pelea", agregó. Sin embargo, Simon aseguró que su oponente se desmayó. "Fue un final un poco confuso. Pero me levanté, lo miré y él (Dvalishvili) estaba ido, fuera de competencia", subrayó.





Mientras, dos árbitros especializados en artes marciales mixtas coincidieron en que el ganador del encuentro debía ser Simon, aunque la decisión oficial debía ser sumisión técnica y no nocaut técnico. "Pienso que estaba claro que al final del encuentro, cuando la campana sonó, Dvalishvili estaba inconsciente. Quizás antes", sostuvo el veterano referí Marc Goddard, quien se encontraba en ringside como parte como parte de la comisión atlética del estado de Nueva Jersey.