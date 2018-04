"No somos candidatos"

Saporiti, actual conductor de UAI Urquiza y de una dilatada trayectoria que consta de dos títulos con Argentinos Juniors y el rol de técnico alterno de César Luis Menotti en el Mundial 78, sugiere correrse de crispaciones y en principio tomar nota de que en el cotejo contra España "pasó lo que tenía que pasar". "¿Cuál era el contexto? Una formación argentina con poco o nada de ensayos y sin Lionel Messi contra una gran España que salió a la cancha con jugadores que suman 20 partidos juntos", añadió.

A decir del experimentado entrenador que el 16 de abril próximo cumplirá 79 años, la Selección y la afición en general se vieron afectadas por el triunfalismo emanado de la propia clasificación al Mundial. Y en ese punto fue concluyente: "Estuvimos a punto de quedar eliminados, que es como irse al descenso, nos clasificamos gracias a una noche inspirada de Messi contra un equipo de Ecuador sin jerarquía y resulta que un mes después fue instalado que somos candidatos a ganar el Mundial por cierta parte del periodismo, una minoría, tal vez, que sin embargo tiene peso en sus opiniones e influye en la manera de ver las cosas de la gente, sobre todo la más pasional, e incluso entraron en esa algunos entrenadores y ex jugadores que hoy son periodistas".

"Inadmisible", es la palabra que con mayor énfasis emplea Saporiti para desalentar la idea de que a la Selección se la coloque en la misma línea de poderío de Alemania , España y Brasil , que "son los tres mejores, en el orden que prefieran, pero no estoy inventando nada, no digo nada novedoso, es más; si no saliera campeón ninguno de esos tres, sería una gran sorpresa".