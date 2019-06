En la jornada de este martes se puso en marcha el Campeonato Mundial de Rugby Juvenil 2019. El certamen es el principal torneo de selecciones juveniles masculinas de esa disciplina. En nuestra capital todos los partidos se desarrollaron en el CRAI, ubicado a la vera de la autopista.

En un partido muy duro e intenso, Nueva Zelanda superó a Georgia por 45 a 13. En la primera parte, que tuvo como ganador a los hombres de negro por 19 a 6, la cosa fue bastante equilibrada.

El elenco georgiano consiguió neutralizar la intensidad del juego habitual de los neocelandeses, y por eso por momentos los sorprendieron. En el complemento, Georgia se cansó un poco, y Nueva Zelanda se adueño del protagonismo y se quedó ampliamente con la victoria.



Nueva Zelanda impuso su jerarquía y ganó con autoridad.





Para los ganadores hubo tries de Fainga Anuku, Tupaea, Dyer, Herbert, Mcleod, Plumtree y Mua, más cinco conversiones de Reihana. El ex país soviético, marcó un try Jincharadze, más una conversión y dos penales Abzhandadze.

En la apertura del torneo, Australia superó a Italia 36 a 12, tras haberse ido al descanso el conjunto australiano por 17 a 0. En tanto, en el sur provincial Sudáfrica M20 derrotó a Escocia M20 por 43 a 19.

Por su parte, Gales venció a Los Pumitas 30 a 25. En este encuentro jugó el santafesino Manuel Bernstein, segunda línea del CRAI, quien fue reemplazado en el segundo tiempo, aparentemente por un golpe, aunque otros hablaban de un desgarro. Lo cierto es que solamente salió por un fuerte calambre, y estará a disposición para el partido ante Fiji del próximo sábado 8 en el CRAI.

En el cierre de la extensa jornada en la capital provincial, Irlanda jugó un gran partido, y se quedó con la victoria sobre Inglaterra por 42 a 26. Al cabo del primer tiempo, los irlandeses se imponían ajustadamente por 14 a 13. Para Irlanda hubo tries de Flannery y Moore, más dos conversiones de Flannery. Para los ingleses hubo un try de Sleightholme, más dos penales y una conversión de Vunipola.



En el segundo tiempo, hubo tries de McCann en dos ocasiones, Healy, Hodnett, más cuatro conversiones de Healy para los ganadores, mientras que para el Rose Team, lo hicieron por intermedio de un try de Sleightholme y otro de Seabrook, más una conversión y un penal de Vunlpola .

En el Hipódromo, el representativo de Francia logró derrotar a Fiji por 36 a 20. El primer tiempo finalizó con triunfo de Francia sobre Fiji por 15 a 13. Para los campeones defensores hubo tries de Joseph y Taofifenua, más una conversión y un penal de Smaili. Para los isleños, el try lo consiguió Ramasibana; los dos penales y la conversión lo concretó Muntz.

En complemento, hubo tries de Coly, Joseph en dos ocasiones, más tres conversiones de Smaili. En tanto, para los fijianos, hubo un try penal.



El público acompañó en gran número en el primer día de competencia.



Las posiciones en la Zona A quedaron del siguiente modo; Francia 5, Gales 4, Argentina 1, Fiji 0. En cuanto a la Zona B de esta manera: Australia e Irlanda 5, Italia e Inglaterra 0. En relación a la Zona C, Nueva Zelanda y Sudáfrica suman 5 puntos, Escocia y Georgia están con 0.

Lo que viene. El sábado 8, en el Hipódromo de Rosario, a las 10.30, Sudáfrica jugará con Georgia, a las 13, Francia lo hará con Gales, y a las 15.30, Nueva Zelanda lo hará con Escocia. En CRAI, en Santa Fe, a las 10.30, Australia se medirá con Irlanda, posteriormente, a las 13, Argentina jugará con Fiji, y a las 15.30, Inglaterra con Italia.