"Nunca recibí un llamado de la Selección Argentina"

"Me llamé a silencio porque quería escuchar y ver. Si me llamaba Argentina, por ahí cambiaban las cosas", indicó el técnico en diálogo con Closs Continental.

Por último, sobre la determinación de la Asociación del Fútbol Argentino AFA ) de ir a buscar entrenadores como Diego Simeone o Mauricio Pochettino, el Tigre disparó: "No se puede ir a buscar a alguien que manifiesta que no es su momento para dirigir la Selección. No podés dirigir porque te convencen, si vas a dirigir lo tenés que sentir".