Fue un martes movido, y de mucho trabajo para el comité organizador del U20 Rugby World Championship Argentina 2019. Sucede que tras jugarse la jornada de semifinales el pasado lunes 17 en Old Resian, la cancha principal del Tricolor quedó muy afectada.

Las intensas precipitaciones, el uso no cuidado de la misma, y la consecuencia de tres partidos trajos sus consecuencias. La cancha principal quedó en muy malas condiciones, y sumado a otras cuestiones organizativas que los encargados de la realización tomaron con mucha molestia, hubo todo tipo de reuniones, y acciones a llevar a cabo.

En primer lugar se manejó la opción de pasar todo los cotejos, por el séptimo, el noveno, y por la permanencia, a las instalaciones que Jockey Club posee en Fisherton. La opción alternativa que pasó a tenerse en cuenta, fue pasar los partidos de Old Resian para el viernes 21 pero en el Hipódromo. Pero interfería con el formato de descanso dispuesto por World Rugby.

Italia jugará por el noveno lugar ante el duro elenco de Georgia

Finalmente, y tras muchas reuniones e inspecciones que involucró a Simon Kibble, director del Mundial Juvenil M20; el coordinador general, Sue O´ Connor y el mánager de referees, Alain Rolland, más autoridades de la UAR y de la organización de Santa Fe Producciones se tomó la determinación pertinente.

Decidieron mover los partidos del campo principal de Old Resian a la cancha alternativa, es decir la cancha 2 del predio ubicado en Mendoza y Wild del sur provincial, junto a toda la infraestructura existente, y resultó obviamente la opción más viable para la última jornada de la competencia internacional que se desarrolla en la provincia de Santa Fe.

Para preservar el campo de juego de Old Resian, se decidió que la el Captain´s Run no se llevará a cabao en Grantfield. Para ello se van a disponer de los otros clubes de la zona, mientras que Nueva Zelanda, el único equipo que no ha utilizado dicho campo, organizará una sesión especial para el reconocimiento al terreno de juego.

En consecuencia, se jugará en la cancha alternativa de Old Resian, en Grantfield, y con modificaciones en cuanto a los horarios de los tres partidos programados. A las 10.30, jugarán por la Permanencia, Escocia con Fiji, mientras que a las 13, por el séptimo puesto, Nueva Zelanda se medirá con Irlanda. A las 15.30, por el noveno lugar, lo harán Italia con Georgia.

En el Hipódromo de Rosario ubicado en el parque de la Independencia, a las 10.30, por el quinto lugar jugarán Inglaterra con Gales, y a las 13, por el tercer puesto jugarán Argentina con Sudáfrica. Finalmente, a las 15.30, por el título del certamen lo harán Australia con Francia.