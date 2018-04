Olimpo cayó con el Santo y regresó a la "B" Nacional

Olimpo de Bahía Blanca perdió hoy con San Martín de San Juan por 2 a 0, como local, en un partido correspondiente a la 23ra. fecha de la Superliga Argentina de Futbol (SAF) y perdió la categoría.





Olimpo necesitaba ganar en el estadio Roberto Carminatti de la ciudad de Bahía Blanca, para continuar con alguna chance de mantenerse en Primera División.





Sin embargo, el equipo dirigido por Christian Bassedas no estuvo ni cerca de superar a San Martín de San Juan, que volvió al triunfo después de dos fechas.





San Martín se impuso con dos goles de penal, el primero del arquero Luis Ardente, quien además le atajó uno a Olimpo, y otro de Facundo Barceló, el delantero con mayor protagonismo del encuentro.





Los sanjuaninos se pusieron en ventaja a los 8 minutos del primer tiempo, cuando el arquero Ardente convirtió en gol el penal que Villar le hizo a Barceló. Ardente se lució más tarde a los 37 minutos, cuando Olimpo tuvo la chance de empatar de penal y el arquero frenó el tiro desde los 12 pasos de Tellechea.





A los 24 minutos del segundo tiempo, el arquero Villar se torció la rodilla izquierda solo, dejó la cancha llorando en el carrito y debió ser reemplazado por Carranza.





Cuando se jugaba el tiempo extra, bajaron nuevamente a Barceló en el área y el árbitro Pablo Echavarría volvió a cobrar penal para San Martín de San Juan. El propio Barceló se encargó de convertirlo en gol para sellar el 2-0 final que le dio tres puntos importantes a los sanjuaninos y determinó el descenso de los bahienses.







- Síntesis del partido-



Olimpo de Bahía Blanca: Guido Villar; Leandro Lacunza, Renzo Ramírez, Nicolás Herranz, Nicolás Pantaleone; Ezequiel Vidal, Franco Bellocq, Facundo García, Michael Covea; Emiliano Tellechea, Franco Troyansky. DT: Christian Bassedas.



San Martín de San Juan: Luis Ardente; Matías Escudero, Leandro Vega, Luis Olivera, Gonzalo Prósperi, Marcos Gelabert, Álvaro Fernández, Claudio Mosca, Nicolás Maná; Facundo Barceló, Pablo Magnin. DT: Walter Coyette.



Goles: PT 8m. Ardente (SM), de penal. ST: 48m Barceló (SM), de penal.



Cambios: ST 15m. David Depetris por Pantaleone y Said Llambay por Covea (O), 20m. E. Aguero por P. Magnín (SM); 25m. C. Carranza por D. Villar (O), 27m. H. Carabajal por N. Maná (SM) y 39m. Damián Schmidt por C. Mosca (SM).



Amonestados: G. Villar (Olimpo), Vega (SM), Prósperi (SM) y Ramírez (O).



Árbitro: Pablo Echavarría.



Cancha: Olimpo de Bahía Blanca.