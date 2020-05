Omar Fanjul: "El objetivo de Banco será el ascenso"

El ascenso de la Liga Santafesina se aprestaba a transcurrir un gran año, pero como todo el mundo deportivo llegó la pandemia por el coronavirus y la actividad que suspendida.A partir de las disposiciones ordenadas por las autoridades sanitarias los entrenamientos y los partidos del segundo estamento de la Liga Santafesina de Fútbol no pudieron comenzar a poco de arrancar el Apertura de la B.

"Como en su mayoría de los profesores que trabajan en el club también lo hacen en educación y en mi caso en un hospital, veníamos manejando este cuadro de situación. Sabíamos que el gobierno iba a tomar medidas importantes con respeccto a la salud pública de la provincia. Principalmente el deporte en el cual hay mucha gente reunida", le dijo Omar Fanjul a UNO Santa Fe.

El director técnico de Banco Provincial contó que "en principio a los jugadores le remarcaron que atiendan las indicaciones de las autoridades gubernamentales, ya que es muy difícil para nosotros, los jugadores y los técnicos de fútbol, que manejamos mucha gente, estamos muchos en un vestuario, los saludos, y no tenemos una botella de agua para cada uno. Es decir todo lo que no se debería hacer en este momento".

"La pretemporada fue muy buena, arrancamos el 20 de enero, y nos dividimos en dos grupos. Uno a cargo de Walter Noval y el otro de Franco Sait. El plantel que tenemos nosotros que es muy juvenil, tuvimos la suerte de traer algunos jugadores con experiencia, y sumarlos a la juventud. Se hizo una dupla importante para armar un buen grupo, y hacerlo bien competitivo" resaltó quien es el entrenador de la escuadra de Guadalupe junto a Victor Cóceres.

652020 f2 omar fanjul banco provincial DT .jpg Fanjul junto al cuerpo técnico que integra Victor Cóceres. Gentileza Banco Provincial

Más expresiones del DT

Acerca de cual serán las aspiraciones de Banco cuando se ponga en marcha la actividad, Fanjul explicó que "el objetivo de Banco es ascender. Para eso nosotros descansamos una semana y media, que fueron los primeros días de la cuarentena, y después con este sistema on line hicimos una plataforma. Llamamos a todos los jugadores, y por intermedio de los grupos entrenamos virtual. Seguimos en contacto con los chicos, y ante cualquier situación buscamos ayudar y solucionar para que estén bien, y puedan seguir entrenando".

Agregó que "el equipo que hoy tenemos nosotros tranquilamente podemos jugar cualquier torneo. Estamos bien, físicamente calculo que en buenas condiciones. En tanto, en lo futbolístico, juntando la experiencia y la juventud, se armó un equipo poderoso, que es lo que pretendemos para esta temporada".

652020 f3 omar fanjul banco provincial DT.jpg Bien de cerca sigue los entrenamientos virtuales del conjunto de Guadalupe. Gentileza Banco Provincial

Sobre el cuadro de situación de Banco Provincial y de la institución en general remarcó que "en el club estamos preocupados, tenemos un predio grande que mantener, no podemos ir, y tenemos que cortar césped y cuidar los vestuarios. Todo eso no se está pudiendo hacer, y por eso en este momento el club está sólo. Tenemos gente y un casero que cuida, pero no se puede hacer nada. No entra la cuota societaria, y estamos complicados como el resto de los clubes de la Liga. Estamos esperando que esto se pueda solucionar y que podamos arrancar".

Finalmente, Omar Fanjul expresó que "por suerte en salud en estamos bien, no tenemos problemas, y los que mantenemos contacto estamos en buenas condiciones. Pero en lo económico estamos bastante mal, esperemos que salgamos de todo esto, para poder hacer una vida normal, y jugar a lo que más nos gusta que es al fútbol. Esperemos que nos podamos encontrar en una cancha lo más rápido posible. Hay que quedarse en la casa, que ya podremos volver a jugar si todos nos cuidamos".