Ordoñez: "Aprovechamos para trabajar en mejorar el club"

Cha Roga Club es una de las instituciones fundadoras de la Unión Santafesina de Rugby. Con 68 años de vida no quedó ajeno a la situación de la cuarentena provocada por la pandemia de coronavirus. Es una institución que ha crecido mucho sobre todo en lo institucional, se ve en la actualidad un gran trabajo dirigencial. En lo deportivo se sigue creciendo, con todas las divisiones conformadas, y lógicamente que el rugby femenino es toda una referencia a nivel nacional y sudamericano.

Cha Roga fue fundado el 6 de febrero de 1952, luego de que Gimnasia y Esgrima decidiera abandonar la práctica de rugby. Un grupo de la entidad mensana fue y armó Cha Roga Club. El Nine de Veteranos que supo organizar por décadas, con casi 30 ediciones, ha reunido a clubes de varias provincias. Eso ha marcado el grado de importancia que tiene la entidad Cangreja a nivel rugbístico en toda la región.

"En Cha Roga a pesar del coronavirus se ha seguido trabajando en varios aspectos como el institucional. La verdad es que se ha mejorado el club en la parte edilicia, y todo el trabajo que se hace con el personal para preservar todo. Se aprovechó para mejorar las canchas, se las sembraron, estamos con el riego, y como no se la pisa se corta el pasto diferente. Sinceramente, el club está muy lindo" le dijo Isidro Ordoñez a UNO Santa Fe.

El vicepresidente de Cha Roga Club comentó que "se han comenzado una serie de obras, como el cerco perimetral, ya que el objetivo es brindar más seguridad, para que los chicos estén más protegidos, más contenidos. El club se llena de chicos de rugby infantil, y es bueno brindar tranquilidad para las familias".

El dirigente Cangrejo, señaló que "en lo que hace a la cuestión física, cada profesor envió una serie de trabajos para realizar a cada una de las divisiones durante la cuarentena. Se fue llevando, para que cada jugador haga estos trabajos desde su casa. A los jugadores y las jugadoras se les dijo que se los iba a monitorear. Por ahí se grababan y se filmaban, y las mandaban para que puedan dar las correcciones".

2072020 f2 cha roga club nota isidro ordoñez vicepte.jpg La intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, visitó la entidad Cangreja. UNO Santa Fe

La vuelta a los entrenamientos

"Nosotros presentamos los protocolos en la Municipalidad de Santo Tomé, que es la que nos regula, nos habilita y nos aprueba, junto a la provincia y la Unión Santafesina de Rugby. La actividad volvió bien, no tenemos mayores inconvenientes, por ahí es lograr que todos puedan entender que es lo que hay que hacer. En líneas generales el protocolo se basa que todo ingresen por el mismo lugar. Hay que medir la temperatura, tener todo bien higienizado, y que no se mezclen los grupos" resaltó el vicepresidente de la señera institución santafesina.

Agregó que "en lo deportivo ya volvimos a los entrenamientos con el plantel superior. Por una cuestión de traslados los hacen lugares públicos como la Costanera, Parque Federal, Parque Sur y la gente de Santo Tomé en su propia costanera. Son grupos de nueve con un responsable. Después cada grupo se traslada al club los días sábados, pero se juntan los mismos grupos de la semana, no se mezclan, y son como unidades independientes".

2072020 f3 cha roga club nota isidro ordoñez vicepte.jpg Para tener más seguridad, Cha Roga está realizando el cerco perimetral. UNO Santa Fe

Ordoñez, aclaró que "en infantiles no se hace absolutamente nada hasta después de que se habilite la actividad escolar. En juveniles, algunas categorías, tiene entrenamiento los días sábados, también en club, de día, no usamos la noche, ya que como no se pueden usar los vestuarios, para no enfermar los chicos, sobre todo en época invernal es que se va durante la jornada. Y también tenemos las chicas de rugby femenino que van a trabajar al club los días domingos".

"El plantel superior había hecho una buena pretemporada, habían estado trabajado mucho con Pepe Ruiz que es el head coach. La hicieron en el Parque del Sur, y en el club, utilizando también el gimnasio. Ahora ya podemos trabajar nuevamente en el gimnasio porque se cumplen con lo que indica el protocolo en cuanto a higiene, alcohol, limpieza desinfección de los aparatos, y la medición de la temperatura" destacó el dirigente de Cha Roga de Santo Tomé.

2072020 f4 cha roga club nota isidro ordoñez vicepte.JPG El dirigente Cangrejo comentó que volvieron a los entrenamientos. UNO Santa Fe

Más sensaciones Cangrejas

Acerca de que tipo de competencia se puede llegar a jugar, Isidro, comentó que "entendemos que la competencia que se puede llegar a jugar es con clubes de Santa Fe. Creo que de la ciudad y alrededores, porque con el tema traslados va a estar todo muy complicado. Igualmente todavía no tenemos muchas precisiones de que tipo de torneo se va a jugar, y la USR no nos han dado certeza de que tipo de torneo se puede llegar a jugar".

El dirigente de una de las instituciones fundadoras de la USR expresó que "estamos haciendo el cerramiento del cerco perimetral, y es un tema complejo porque nos tumban el tapial. El barrio no se acomoda a que queremos cercar el club. Esta semana mantuvimos una reunión con la intendenta Daniela Questa, nos prometió mayor seguridad, y vemos que se está trabajando en eso. Se va a implementar un sistema de cámaras. Este cerramiento que se está haciendo es con aportes de los socios".

Por último lo consultamos sobre como se mantuvo el Cangrejo en tiempos de vacas flacas, y señaló que "lo hicimos con la cuota societaria, y donaciones de los socios. Muchos han hecho pagos anticipados de la cuota, lo cual fue muy positivo. La comisión directiva se la pasó pidiendo plata a todo el mundo, porque fue un momento muy duro, muy complejo, porque había que seguir haciendo frente a los gastos. Pagar a los profesores, al personal del club, mantener las instalaciones, el concesionario del buffet, muy lindo, tuvo que cerrar la puerta y vaciarlo por seguridad para que no le roben".