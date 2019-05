Del 4 al 22 de junio la provincia de Santa Fe será escenario del Mundial Juvenil de Rugby. Los Pumitas debutarán en el Hipódromo de Rosario, el próximo martes, a las 13, frente al combinado de Gales.



Uno de los jugadores que formará parte del equipo nacional es el santafesino Manuel Berstein, quien le dijo a UNO Santa Fe, antes de partir a Buenos Aires, que "Estamos muy bien, creo que el equipo está muy consolidado, muy unido y con muchas ganas de afrontar esta competencia. Un Mundial en casa es una motivación muy grande, y ya estamos afinando los últimos detalles para el primer partido".



Ante la consulta de como fue el cambio de pasar a jugar de segunda línea en lugar de la tercera, el jugador formado en el CRAI, expresó que "Creo que me costó menos de lo que pensé que podría llegar a dificultarme, así que estoy bien, contento, me gusta el puesto, no siento una gran diferencia entre jugar de segunda ó tercera línea, así que creo que es muy positivo".



En Rosario, se jugará en el sintético del Hipódromo, y en Santa Fe, en el natural en el CRAI, sobre esta cuestión, Manu explicó que "La diferencia está principalmente que uno es sintético y el otro es césped natural, pero el equipo confía en su sistema, en su forma de jugar, así que estamos convencidos que el terreno no va a ser un impedimento. Juguemos en la superficie que juguemos vamos a buscar plasmar lo que venimos trabajando ya hace bastante tiempo".



"La preparación ha sido muy buena, viene siendo muy dura, la verdad que muy exigente, ya en esta semana estamos afinando los últimos detalles, del sistema, del ataque y de la obtención. Todos trabajamos muy fuerte para llegar al objetivo de estar a la altura de las circunstancias", sobre como fue el trabajo previo de Los Pumitas para llegar a este Mundial en Santa Fe.

El santafesino Manuel Berstein será el subcapitán de Los Pumitas.

En cuanto a los rivales que deberán jugar Los Pumitas; Gales (4 de junio en Rosario), Fiji (8 de junio en Santa Fe), y Francia (12 de junio en Rosario), Berstein comentó que "Recién la semana pasada comenzamos a analizar a los equipos que debemos enfrentar, pero nosotros estamos más enfocados en nuestro juego, y en nuestro sistema. Si bien es bueno y suma saber de los rivales, creemos que lo principal que vamos a analizar siempre va a ser en nuestro juego".



"Estoy muy contento, la verdad es que es un orgullo jugar un Mundial, más en tu provincia, es algo que no se le da a todo deportista. Así que estoy muy contento, y obviamente sabiendo la responsabilidad que representa jugar esta competencia juvenil. Busco disfrutarlo, y no dejo de tener en claro que es una muy linda oportunidad", expresó el joven rugbier santafesino que tendrá la experiencia de jugar una Copa del Mundo en su provincia.