Osores: "Ese Unión era uno de los aspirantes a ascender"

Más adelante apuntó que “Ferro es un equipo nuevo respecto a la temporada pasada, jugamos cuatro partidos, estamos en plena construcción, con cosas buenas y malas. El equipo venía bien, salvo con Platense que fue el peor partido, en el resto fuimos competitivos, estuvimos en juego”.

Indudablemente cada jugador siente a su manera el cambio de categoría. Para Osores, trepara a la Liga Nacional tal vez la sensación fue otra. Al respecto aseveró: “Más que nada en lo físico noté diferencia con algunos jugadores, yo me tenía fe, entré con tranquilidad y me pude adaptar rápido. Me jugó a favor tener experiencia, eso me ayudó mucho y lo pude manejar de otra manera”.

ferro.jpg El tucumano Osores defiende los colores de Ferro tras su paso por Unión. Gentileza: Liga Nacional

El día a día, para entrenar y jugar en medio de la pandemia, también es otro cambio drástico respecto, por ejemplo, al año pasado. En este sentido, el alero disparó: “Pasaron muchos meses pero uno se va acostumbrando de a poco, hasta el día de hoy me cuesta usar un tapaboca o me lo olvido. Uno espera con ansias la vacuna, en Ferro no tuvimos ningún contagio, ni antes ni durante la burbuja, fuimos bastante profesionales en ese sentido, serán ahora muchos partidos seguidos y si se caen soldados se nos va a complicar”.

Antes de su despedida, no esquivó hablar de su experiencia reciente con la camiseta de Unión y fue claro al expresar que “lo hablé siempre con amigos y la familia, es una lástima, yo les decía que no era un equipo que iba a ascender, pero durante toda la temporada estuvimos en los puestos de arriba. Lo veía con chances de estar en semifinales y cuando llegás ahí cada partido, cada serie, se definen por detalles. Le tenía mucha fe, íbamos a ser uno de los aspirantes a ascender, fue una lástima que quedó inconclusa”.