Otamendi: "Cuando nos animamos jugamos mejor que Paraguay"

"Ya en el segundo tiempo jugamos mejor que Paraguay, hasta encontramos el gol, que finalmente no fue -el convertido por Lionel Messi que no fue convalidado por la participación del VAR por una falta previa de Nicolás González-. Buscamos de todas maneras, pero no se pudo dar el triunfo", añadió.

Luego, el actual defensor del Benfica, de Portugal, tuvo otras consideraciones hacia el ingreso de Giovani Lo Celso y el desempeño de González.

"Todos los jugadores del seleccionado somos importantes, aunque sabemos lo que representa Exequiel Palacios y lamentablemente debió salir lesionado, ingresando Lo Celso -28 minutos del primer tiempo-, que anduvo bien, cumplió con lo suyo", estimó el exdefensor de Vélez Sarsfield.

"Nico (González) con el poco tiempo que tiene en el seleccionados, con pocos partidos que jugó, lo hizo muy bien, marcando el empate con un buen cabezazo y con un ida y vuelta muy bueno", concluyó Otamendi.