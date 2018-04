Otro entrenador argentino fue agredido por un jugador de su plantel

Este lunes no fue la mejor noche para los entrenadores argentinos. Primero se conoció y vieron imágenes de la agresión que sufrió Edgardo Malvestiti, entrenador de Potosí de Bolivia, de parte de su propio dirigido Thiago Dos Santos; y en Perú quien también fue golpeado por un jugador de su equipo fue Marcelo Grioni.





El técnico de Sport Huancayo tuvo un cruce con el colombiano Charles Monsalvo en el triunfo ante Deportivo Municipal de Lima, en la duodécima jornada del Torneo de Verano.





"Son calenturas del partido, discusiones, parte de la locura... Todo está tranquilo", expresó Grioni al término del encuentro, mientras que Monsalvo admitió a la radio peruana Ovación el inconveniente: "He visto en las noticias que yo agredí, y no agredí en ningún momento. Solo hubo empujones y palabras nomás. Fue un momento de calentura, pero ya eso quedó ahí".





"Cuando él me dice que ingrese yo no fui corriendo, fui caminando con pocas ganas, pero nunca dije que no iba a entrar. Él me dijo unas cosas y yo le respondí, entonces dijo que ya no entrara. Ahí nos salimos de casillas y nos empujamos, pero en ningún momento le pegué", agregó.





El colombiano afirmó que ya le pidió disculpas a su entrenador y se excusó en que "a veces uno en caliente no piensa bien las cosas". Y señaló: "Después recapacité y él también reconoció su error. Estoy dispuesto a una sanción porque sé que me equivoqué".





El presidente del Sport Huancayo, Raúl Rojas, afirmó a la misma emisora que el club está estudiando la posible sanción para el jugador porque "si el entrenador ordena, así falten 15 segundos, que el jugador ingrese, él tiene que acatar".