Otro problema para Racing pensando en el Flamengo

El Churry se quedó en su hogar y no tiene síntomas. No había sido de la partida en la derrota por 2-0 con el "Decano". Sólo había estado en el banco de suplentes y no había ingresado, ya que Sebastián Beccacece lo tenía en cuenta para el juego con Flamengo por la Copa Libertadores.

Ayer se había confirmado el desgarro de Darío Cvitanich, y antes ya habían ingresado a la enfermería Marcelo Díaz (operado en su rodilla derecha), Lorenzo Melgarejo y Augusto Solari. Así las cosas, una diezmada Academia irá por su máximo objetivo del año.