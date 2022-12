Otro santafesino que emigra: Bortolotto jugará en Italia

Más adelante, en diálogo con radio Sol Play 91.5 añadió que “me juega a favor la altura, con eso sacaba ventaja acá, físicamente estoy bien y con buena altura para probar suerte”.

Bortolotto también subrayó que “tengo un amigo (Enzo Peralta) que se fue hace unos meses y me fue contando como son los torneos y distintas particularidades del lugar donde estaré”.

En la parte final, enfatizó que “hace un par de días hicimos una despedida con los chicos, me regalaron una camiseta donde me pusieron lo que sentían. Tengo una hermana que juega la tenis criollo en Banco y desde las 7 años, después de practicar varios deportes, me incliné por el básquet”.