Pablo Mansilla, el coleccionista de camisetas de básquet

La historia de Pablo Mansilla es una de las tantas de los apasionados por el básquet y merece ser contada por los lindos ribetes que ella trae.

Nació en San Isidro, vivió en La Plata y Bariloche pero desde hace más de tres décadas su lugar en el mundo es Viedma, donde hasta hace poco jugó en la liga local.

En diálogo con UNO Santa Fe narró cómo arrancó esta pasión al apuntar que “desde chico me nació la idea de empezar a juntar camiseta, un amigo en Viedma tenía una casa con todas las camisetas de los equipos que venían a jugar, me fueron quedando adentro de un placard y cuando empecé a ordenas eran como 200″.

Más adelante relató que “mi papá trasladaba equipos importantes, terminaba la Liga y me decía: te conseguí esto. Empecé así hace unos años, con las redes sociales y el número se fue incrementando”.

En otro tramo de la charla admitió que “hace poco el Diario Olé incluso aprovechando un choque Boca-River de Copa Libertadores me hizo una nota. Yo tengo todas camisetas de básquet”.

ASOCIACION.jpg Mansilla tiene varias casacas de Santa Fe, entre ellas de Almagro y Colón.

Indudablemente de Santa Fe no pueden faltar vestimentas de distintos equipos y jugadores. Por eso Mansilla narró lo siguiente: “La del Equipo de la Ciudad la conseguí por intermedio de Gabriel (Aizensztein) quien me contactó y aprovechando que fui a Santa Fe el año pasado para jugar un torneo de padel, me dio esa de Gancedo. También Nicolás (Solari) me entregó una de Sportivo Las Parejas”.

La gran colección de camisetas que tiene desde que comenzó abarca por ejemplo a Almagro y Colón. “El Ruso Hilgert me conoce, por eso me dio una de Almagro y de Colón. Cuando estuve en Santa Fe no pude obtener una de Unión. Si Diego García me acercó una de Ramos Mejía y Lucho Tantos quedó en poder acercarme la de Unión una vez terminada la pandemia”.

En la parte final, confesó que “tengo más de 500 en mi poder, pero clasificadas 490. Empecé con dos percheros al lado de la cama y después mi señora me decía que no entraban más, por lo que tuve que hacer una habitación. Es mi hobby, se que en España hay varios coleccionistas, acá en Argentina hay un chico en La Plata pero no es lo mismo porque yo tengo todas camisetas de básquet”.

Antes de despedirse, Mansilla agregó que “tengo muchas promesas, gente muy copada, como también aquellos que no pueden y otros que entregaron las camisetas a familiares y amigos. El no uno siempre lo tiene pero eso no significa que pueda continuar con esta pasión que tengo desde toda mi vida”.