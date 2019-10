Palermo Bajo se consagró campeón en la autopista

Palermo Bajo de Córdoba se consagró campeón del Torneo del Interior al imponerse en la final al CRAI por un ajustado 24 a 22. El cotejo se desarrollo a la vera de la autopista, ante un muy buen marco de público, con una tribuna repleta de cordobeses, y bajo el referato de Juan Pablo Federico de la URBA.

En el primer tiempo las acciones favorecieron a los dueños de casa hasta casi los veinte minutos, periodo en el cual los Gitanos lograron posicionarse en campo rival y adueñarse de la poseción de la pelota. A partir de allí, logró aprovechar las oportunidades que dispuso, marcó dos tries y el marcador quedó 12 a 0.

Luego de ese buen comienzo, bajó un poco su producción, pasó a jugar campo propio a partir de la recuperación cordobesa que logró un ensayo convertido y un penal. Sobre el final, CRAI estuvo muy cerca, en realidad el medio scrum Molinas apoyó en el ingoal del Bajo pero el referee porteño lo anuló y el Gitano se fue al descanso ganando por 12 a 10.

En el complemento, los dueños de casa no estuvieron del todo afinados, sintieron el cansancio, se toparon con un elenco muy duro, cometió algunas infracciones que Palermo Bajo logró traducir en puntos merced a la buena ejecución del inside De Sanctis, dando vuelta el marcador 16 a 12.

CRAI respondió con un penal para dejar el tablero 16 a 15, intentó acomodarse, dió batalla en cada pelota, defendió con uñas y dientes, y en la posibilidad que tuvo de marcar, lo hizo por intermedio de Hueso Schierano. El score quedó para los santafesinos 22 a 19, pero no estaba nada dicho.

crai3.jpg

El tramo final la cosa estaba para cualquiera de los dos. A tres minutos del final, y a pesar de haberse salvado en dos ocasiones, una por un tackle justo de Piermarini y otra de Dogliani, llegó el try de Torres para los cordobeses que les permitía quedarse con el triunfo. En la última jugada, el Bajo cometió una infracción casi pasando mitad de cancha, y el kick de Francisco Alberto fue fallido, y eso desató el festejo, merecido para los cordobeses.

Un testimonio con experiencia

El primera línea Gitano, Facundo Garibay, le dijo a UNO Santa Fe, que "En caliente las sensaciones son encontradas, pero perder una final siempre se hace dificil, y en tu cancha es más complicado. Ves la carita de los más chicos, de tus compañeros, y al mismo tiempo, tratando de pensar en las cosas buenas que se han hecho".

"Creo que nos fuimos quedando sin herramientas en la segunda parte del partido, fue un partido muy dificil, pero nos hicimos fuerte, tuvimos confianza en el juego agrupado que viene siendo el arma de este equipo, y por momentos nos dió buenos resultados", destacó el experimentado pilar.

Sobre el rival cordobés, señaló que "Palermo Bajo fue un duro rival, es un equipo a respetar, muy físico, muy frontal, y al mismo tiempo con jugadores desequilibrantes por afuera, y con eso se llevaron el torneo, que estaba para cualquiera de los dos".

crai5.jpg

Síntesis

CRAI 22- Palermo Bajo 24

CRAI: Facundo Garibay, Santiago Amsler y Joaquìn Lerche; José Dogliani (capitàn) y Joaquìn Schierano; Emanuel Piermarini, José Galvez y Tobías Ledesma; Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Lautaro Montini, Matìas Peòn, Juan Ignacio Arregui, Franco Radín y Tomás Grenón.Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Luego ingresaron: Luciano Simino, Joaquín Beron, Pablo Ferreyra, Santiago Carreras, Ignacio Giombi, Juan Ignacio Baialardo, Valentín Colli y Lucas Ordano.

Palermo Bajo: Ramiro Carrizo, Martín Quiñonero, Gastón Valera; Agustín Vila, Matías Grosso; Jenaro Calviño, Daniel El Khazen, Conrado Roura; Martín Maineri, Luciano de Célis; Francisco Moya, Gastón Farfán, Marcos de Sanctis, Leandro Torres, Francisco González del Pino. Entrenador: Claudio Ruiz.

Luego ingresaron: Facundo Romagnoli, Jairo Peralta, Emmanuel Molina, Gonzalo Perea, Tomás Romero Herther, Juan Pablo del Pino, Federico Michelazzo, Nicolás Palmisano.

Primer tiempo: 7´ try Tobías Ledesma convertido por Alberto, 12´ try Franco Radín, 33' try Francisco Moya convertido por Marcos De Sanctis, 37´ penal De Sanctis.

Segundo tiempo: 2´ y 7´ penales de Marcos De Sanctis, 10´ penal Francisco Alberto, 20´ penal Marcos De Sanctis, 30´ try Joaquín Schierano convertido por Francisco Alberto, 37´ try Leandro Torres.

Árbitro: Juan Pablo Federico (URBA).

Cancha: CRAI (Santa Fe).