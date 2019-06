La Selección Argentina comenzó con el pie izquierdo su participación en la Copa América de Brasil, al perder este sábado por 2-0 frente a Colombia, en un partido válido por el Grupo B.

Roger Martínez, a los 26' del segundo tiempo y Duván Zapata, a los 40', anotaron los dos tantos para el equipo cafetero.

El conjunto albiceleste disputará su próximo partido el miércoles de la semana que viene, frente a Paraguay, mientras que Colombia enfrentará el mismo día a Qatar.

Síntesis

Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes y Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina: Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y William Tesillo; Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Matheus Uribe y James Rodríguez; Luis Muriel y Radamel Falcao. DT: Carlos Queiroz.

Goles: ST 26' Roger Martínez (C) y 40' Duván Zapata (C).

Cambios: PT 13' Roger Martínez x Luis Muriel (C); ST 0' Rodrigo De Paul x Ángel Di María (A); 18' Jefferson Lerma x Juan Cuadrado (C); 21' Guido Pizarro x Guido Rodríguez (A) y 35' Duvan Zapata x Radamel Falcao (C).

Amonestados: Saravia, Rodríguez, Paredes (A); Falcao, Cuadrado, Lerma (C)

Árbitro: Roberto Tobar, de Chile, asistido por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos.

Cancha: Arena Fonte Nova, de Salvador.