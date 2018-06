"Para qué sirve tener a los mejores si no hay tiempo para trabajar"

Respecto a la reestructuración del fútbol argentino pensando en el futuro indicó: "Los dirigentes no se ponen los pantalones largos y dicen de una vez por todas armemos una Selección con jugadores que actúen en el fútbol argentino y si hay un par de monstruos como Messi lo traemos como hicimos nosotros con Kempes que no estuvo en el proceso previo al Mundial, pero se incorporó un mes antes. Pero nosotros trabajamos tres meses antes para un mundial que se desarrolla en un mes y con amistosos importantes".





"Los jugadores tienen ganas de estar en la Selección, pero debería existir una reestructuración a nivel FIFA ya que los jugadores en Europa deban jugar domingo, miércoles y después llegan a los tres días para jugar por la Selección. De hecho, Argentina clasificó en la ultima fecha siendo que es potencia, el técnico no tiene tiempo de trabajar al recibir a los futbolistas pocos días antes de la competencia. Entonces para que te sirve tener a los mejores si después no tenés el tiempo para entrenar".

"Era el segundo partido del mundial y había que ganarlo para pasar de ronda, era una zona brava ya que estaban Hungría, Francia e Italia y nosotros con la gran incertidumbre de saber como íbamos a responder a semejante evento con jugadores que actuaban en el fútbol argentino. Pero teníamos a Menotti que fue y es un sabio y no sé porque no lo utilizan ahora. Parece que no se quieren hacer las cosas bien, fue el único técnico que presentó un proyecto para la Selección mayor y los juveniles y fue campeón en Japón en 1979 con los juveniles y un año antes con la mayor en 1978", recordó el goleador.