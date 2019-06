La Selección Argentina accedió a las semifinales de la Copa América Brasil 2019 al vencer 2-0 a Venezuela en Río de Janeiro. Sin embargo, no son pocos los que no están convencidos con el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni.

Y un viejo campeón del mundo en México 1986, Pedro Pablo Pasculli, es uno de ellos. "Si juegan así, Brasil nos mete cinco", declaró en el programa Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

"Estoy desilusionado con la Selección porque no veo un juego, un sistema de juego. Sinceramente no me gusta cómo juega, con pelota larga para Agüero, Messi y Lautaro, que son de un metro setenta... No se puede jugar así al fútbol", agregó el autor del histórico gol ante Uruguay en los octavos de final.

Además, el santafesino de 59 años agregó: "Veo una Selección perdida, no hay un líder, un jefe que ponga orden. Argentina hizo el segundo gol cuando sólo atacaba Venezuela, Argentina no llegaba al arco. No podés sentir una presión de Venezuela".

Pasculli fue particularmente duro con los históricos de este ciclo, a quienes criticó duramente y hasta pidió que fueran reemplazados. Primero le pegó al Kun. "Si Agüero no anda bien, sacalo. Si metía a (Matías) Suárez, que tiene la pelota, hay un respiro en la mitad de la cancha y para a los defensores", expresó.

Y luego cayeron los demás: "Si yo tengo que hacer un cambio en Argentina, basta Di María, basta Agüero. A Otamendi le digo: 'Diste mucho, te agradezco mucho, pero basta'. Pruebo en la Copa América, para el próximo Mundial. Pruebo a ver si puedo ganar un Mundial", sentenció.

En tanto, sobre Lionel Messi, Pedro Pasculli opinó: "A Messi lo adoro, es el mejor jugador del mundo, pero no lo podés saltar. En el segundo tiempo tocó cinco pelotas. Messi es otro jugador en la Selección, no sé por qué. En el Barcelona es muy distinto, no son los mismos jugadores. En la Selección no tenés un Busquets, un Rakitic, un Vidal".

Por último, el exgoleador atacó a Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado argentino. "Lautaro era uno de los mejores jugadores y lo saca. ¿Por qué? Tiene miedo de sacar a Agüero. Lautaro luchaba, el técnico lo saca y deja a Agüero. Di María entró, pero... Es una sopa que la tenés que tomar de nuevo. Meté a Suárez, que te tiene la pelota. No sé si a este punto Scaloni tiene personalidad para sacar a Agüero. ¿Por qué no quieren venir los técnicos importantes?".