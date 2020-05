Pato Escher: "Apuntamos a sumar la mayor cantidad de puntos"

La Liga Santafesina de Fútbol está parada a partir de la pandemia de coronavirus, ya que las autoridades gubernamentales dispusieron la cuarentena. Por ello Sportivo Guadalupe no quedó al márgen y debió hacer frente a esta situación. Todos mantienen entrenamientos y comunicación de manera virtual pero no ven la hora que vuelva a rodar la pelota.

Es importante destacar que recientemente Sportivo Guadalupe cumplió 86 años de vida, de historia, ya que fue fundado en mayo de 1934. El conjunto azul y oro se preparaba para jugar en el sector principal de la competencia liguista pero llegó el parate y la suspensión de la competencia y los entrenamientos.

"La verdad que este tema del Covid-19 nos tomó a todos por sorpresa, ya que no esperábamos algo así. Es algo de película, pero gracias a Dios veo que la gente está colaborando, todos los estamos haciendo, y pienso que vamos bien" le dijo Oscar Pato Escher a UNO Santa Fe.

El director técnico de Sportivo Guadalupe expresó que "a mis jugadores claro que le dimos recomendaciones, es cuidarse y no salir. Pero con el profe le hemos pasado trabajos a aquellos que puedan hacerlo en sus casas, en el patio, en el living, o donde sea, para no quedar del todo parado, y cuidarse en las comidas, ya que no todos pueden hacer un trabajo físico ideal porque no todos tienen el espacio suficiente".

"Creo que la pretemporada que hicimos fue muy buena, fuimos trabajando con el profe en la parte física, hemos hecho muchas actividades con pelota, y también hace varios años metemos la participación en el Tiburón Lagunero, en el cual te permite jugar seis partidos con equipos importante. Eso nos vino muy bien, fue dentro de la pretemporada, por eso creo que llegábamos de buena forma y de la mejor manera al inicio del Apertura. A poco de empezar el torneo empezaba, vino la cuarentena, y se cortó todo" destacó el Pato Escher sobre el trabajo previo al comienzo de la competencia liguista.

2152020 f2 sportivo guadalupe oscar escher dt.jpg Escher destacó el presente deportivo de Guadalupe en estos 86 años de vida. Gentileza Jorge García

Más sensaciones del DT azul y oro

Para cuando vuelva la actividad, sobre lo cual todavía no hay fecha cierta, el entrenador consignó que "Los objetivos para este año eran seguir sumando puntos importantes, nosotros ascendimos en el 2017, hicimos una campaña en el 2018, de hecho fue primer equipo que una vez ascendido que cosechó tanta cantidad de puntos, 57 a lo largo del año, osea que fue un colchón importante. El año pasado la campaña fue buena, 51 puntos, osea que también fue bueno, para estar más tranquilos. Ahora buscamos sumar más puntos, y poder estar más cómodos en primera división".

"Tenemos buenos jugadores, hicimos una buena pretemporada, tengo mucha confianza en el equipo, una cosa lleva a la otra, y capaz que podamos estar peleando un poquito más arriba, así que las expectativas para cuando se inicie todo son buenas. Esperemos que la Liga Santafesina pueda reacomodar las cosas y organizar un torneo un poco más corto" destacó Escher quien trabajó casi 12 años en las inferiores del Club Atlético Colón.

2152020 f3 sportivo guadalupe oscar escher dt.jpg La dirigencia azul y oro mantuvo la cancha principal en impecables condiciones. Gentileza Jorge García

Ante la consulta de como está Sportivo Guadalupe, el Pato contó que "el club está bien, está lindo, hay pocos dirigentes que colaboran mucho, y que trabajan incansablemente. De hecho en esta cuarentena después de la primera semana ó quince días a posteriori, iba a gente a pintar, a cortar el césped, y tratar de que no se venga abajo el campo de juego. Está todo muy lindo, arreglaron otros temitas en el salón, así que está bien cuidado, y la idea de tenerlo así era para festejar los 86 años. Nos agarró la cuarentena, no pudimos festejar como queríamos pero el club está muy lindo, y no vemos la hora que pase todo esto y podamos volver a nuestro querido Sportivo Guadalupe".

Por último, el experimentado director técnico liguista se tomó un momento para dejar un mensaje. "Quiero agradecer y saludar a toda la familia de Guadalupe, para los padres de los chicos de las diferentes categorías, a los delegados, y agradecer a ustedes también porque siempre están con los clubes de barrio y con la Liga Santafesina. Aguantemos un poquito más quedarse en casa para que pronto nos podamos volver a todos".