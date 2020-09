El hockey santafesino hace dos meses que logró regresar a los entrenamientos. Lo hizo cumpliendo los protocolos dispuestos por las autoridades gubernamentales. Las expectativas para la presente temporada eran muchas, pero el coronavirus obligó a detener todo lo previsto. "Teníamos unas expectativas muy grandes para este año en la parte competitiva, pero nos agarró el covid y como a cualquier otro deporte, vimos sesgada la posibilidad de tener alguna competencia" comenzó señalando el doctor Patricio López.

El presidente de la Asociación Santafesina de Hockey consideró que "por ahora se llevan adelante los entrenamientos, algo que comenzó hace un par de meses, y estamos a la expectativa. Son momentos complejos, difíciles, y se van sumando nuevos casos. Tenemos las expectativas de generar algún torneo sobre fin de año, pero bueno habrá que como se sigue desarrollando todo esto, y a partir de ahí ver qué posibilidades tenemos".

Agregó que "no queremos apresurarnos en tomar alguna determinación, no le encontramos sentido apurarnos, la idea es competir si se puede dar, teniendo como primordial la salud, de cada jugador y jugadora, y de la familia santafesina. Si en formato de once, o ver las alternativas de seven o five, y si no quedará para el año que viene".

El Pato López aseguró que "la competencia es muy importante para darle algún incentivo a todos los chicos y chicas que practican nuestro deporte. Digamos, que el entrenamiento sirva para sociabilizar y no solo para estar bien físicamente, sino que algún tipo de incentivo con alguna competencia. Igualmente vamos viendo el día a día". Agregó que "en el año no se pudo jugar ni alcanzó a jugar, solamente algún partido que se adelantó, pero después no hubo más nada, tanto en la rama de varones como mujeres".

Patricio López 2.JPG Patricio López consideró clave tener alguna competencia oficial en la Asociación Santafesina de hockey

"Los equipos han vuelto a los entrenamientos, nosotros presentamos los protocolos, lo hicimos ante la provincia y ellos lo bajan a la municipalidad, y a partir de ahí nos dan la apertura de los diferentes clubes de acuerdo a las municipalidades que correspondan. Ya hace dos meses que están entrenando, con un protocolo ya armado, con un determinado número de jugadoras en cancha, y con la diferencia que es un deporte al aire libre", resaltó el máximo dirigente del hockey santafesino sobre la competencia.

Un arduo trabajo en conjunto

A cerca de si hubo que trabajar mucho para armar el protocolo, consideró que "hubo que hacer un cambio de mentalidad, nosotros estuvimos en contacto directo con los profes y los entrenadores, cuando se armó el protocolo, explicándoles cómo era la situación y lo que nos permitía provincia y municipalidad. Y a partir de allí estamos dispuestos a acatar lo que determina el ministerio de salud. Entonces los clubes también son respetuosos".

"Claro que hubo que acomodar los entrenamientos ya que es todo muy complejo, hay pocos jugadores y jugadoras en cancha. Hay que mantener una distancia social, no se puede hacer el mano a mano en los entrenamientos, pero bueno, el entrenamiento es un incentivo, por eso estamos día a día viendo que es lo que pasa y ver si en algún momento podemos empezar con la competencia" destacó López.

Patricio López 3.JPG Patricio López, Junto al secretario de deportes municipal, Adrián Alurralde, en el predio de la Asociación Santafesina de Hockey.

En relación a como manejan la ansiedad de los jugadores por volver a jugar, López comentó que "uno siempre tuvo la ansiedad desde que era jugador. Uno quiere competir y no solamente entrenar. Los clubes tienen los pies sobre la tierra, entienden que esta situación es compleja, y a medida que van pasando los días vamos a tener un panorama más claro, y sin embargo se torna más oscuro. Pero hay que bajar las ansiedades, y entender que el entrenamiento es muy importante".

A cerca del estado de situación de los clubes reconoció que "la realidad es sumamente compleja. Nosotros cuando iniciamos el armado de los protocolos nos juntamos con los directivos de los clubes, nos trasladaron la problemática que tenían, todo lo que corresponde al staff de las instituciones estaban sin trabajo, y obviamente dependían de la cuota societaria. Por eso era el interés de los entrenamientos, y no la práctica propiamente dicha, sino que devolverles su capacidad económica a toda aquella gente que depende del deporte".