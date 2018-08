Patricio Rodríguez, la nueva cara de Unión: "Nunca dudé de venir"

Patricio Rodríguez, una de las nuevas caras de Unión, charló con Marca Personal tras el acuerdo. "El objetivo será tratar de llegar lo más lejos posible", enfatizó.





No hay dudas que los dos primeros fichajes de Unión ilusionan a más de uno. Atrás quedaron las dudas por saber si seguiría o no en la categoría. Haber sumado dos perimetrales de experiencia y jerarquía invitan a soñar con la conformación final de una plantilla con ambiciones y apetencias de estar bien arriba.





En este marco, Patricio Rodríguez será uno de los puntos de mayor experiencia. Viene de una gran temporada con Estudiantes de Olavarría. El nicoleño charló con Marca Personal y en el inicio expresó los motivos que lo decidieron por el Tate: "Hablé con Juan (Siemienczuk) que me dirigió el año pasado; entre él y yo nos llevamos bien, me dio mucha confianza en el aspecto deportivo y me dio confianza en lo personal para terminar jugando muy bien, le dije que me interesaba, después lo deportivo es un club grande, de fútbol, una ciudad hermosa, está cerca de mi ciudad, de mis amigos, mi familia, me cerraba por todos lados y no lo dudé mucho tampoco".





El Bataraz volvió a repetir una gran campaña, a tal punto de disputar por segundo año seguido el playoffs por el ascenso a la Liga Nacional. En este sentido, Rodríguez apuntó que "terminamos con sentimientos encontrados, por un lado una temporada que fue de menor a mayor, no habíamos arrancado bien, mejoramos y terminamos primeros en la Sur y llegamos a la final del torneo por el ascenso. Todo lo bueno se vio opacado pero te deja el sabor amargo de perder esa final, todo lo que hiciste durante el año no lo pudimos coronar, el sabor amargo de perder la final te queda para siempre".





Tal vez con muchos canteranos y juveniles de la institución, Unión apoye su rendimiento en fichas de experiencia como Rodríguez. A propósito de esto, el alero reconoció que "no sería la primera vez en cualquier equipo que me toque jugar con juveniles, a los 33 años me siento un poco veterano, va a ser lindo porque van a poner todo lo que los mayores no pueden aportar. Ese ritmo de juego que a Juan le gusta, si nos acoplamos a la filosofía de él, vamos a andar muy bien".





Cuando lo consultamos respecto a las cualidades que ve de Siemienczuk como entrenador, el bonaerense expresó que "es la clase de entrenador que te da muchas libertades para jugar, no se encasilla en nada en particular, te da opciones para elegir siempre y cuando respetes un orden y dinámica, eso hace que los equipos que puedan ejecutar el plan sean impredescibles y largos a la hora de anotar".





La temporada 2018/19 de la Liga Argentina no tendrá descensos pero si el premio mayor para el campeón. Con un equipo todavía que no se terminó de conformar, Rodríguez se atrevió a aportar que "siempre uno aspira a lo más alto, a llegar a playoffs, tener una buena fase regular y jugar instancias finales, va a a ser tratar de llegar lo más lejos posible y tener un buen año a nivel personal".





Con todos los pergaminos a lo largo de una extensa trayectoria, tanto en la Liga Nacional como en el exterior, Pato cree que puede aportarle a Unión "esa experiencia que va a necesitar el equipo, la pausa por ahí en momentos medio alocados, tratar de pinchar la pelota como se dice, no soy un anotador nato o un gran defensor pero como todo jugador de equipo hago lo que sea para tratar de que el equipo gane".





Fuente: Marca Personal